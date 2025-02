El día 11 de febrero fue el elegido para que la consultora Cirium entregara a Aeroméxico el reconocimiento como la línea aérea más puntual del planeta. Y se impone que vayamos a la historia, antes de entrar de lleno a los datos.

En realidad, es en épocas recientes que se comenzó a poner especial interés en la medición de datos, como la puntualidad de las líneas aéreas; en el pasado más bien era algo relacionado exclusivamente al marketing.

Y le doy la razón a Andrés Conesa. En efecto, hace muchos años había un comercial de Aeroméxico -muy simpático- en la que aparecían unas monjas. Como buena publívora que soy, lo recuerdo perfectamente junto con el slogan que en ese entonces utilizaba el ‘Caballero Águila’: “la línea aérea más puntual del mundo”.

Y les comparto que ese anuncio al que hizo referencia durante el evento el director general de Aeroméxico data del año 1998. Lo recuerdo perfectamente porque ese año fue el mismo en que tuve la oportunidad de ingresar al maravilloso mundo de la aviación, como sobrecargo de Mexicana de Aviación. Imposible olvidar que cuando veíamos dicho comercial en la sala de reservas, no faltaba algún sobrecargo de Mexicana, que de forma socarrona dijera: “¿y cómo no va a ser la más puntual?, si tienen bien inflados sus itinerarios”.

Y es que a finales del siglo pasado la expresión “ser la aerolínea más puntual” era únicamente resultado del marketing y la publicidad.

Pero hoy no es así. Cirium es una consultora dedicada a realizar varios tipos de mediciones, porque están convencidos de que es “la fuente de análisis de aviación más confiable del mundo y ofrece datos poderosos y análisis de vanguardia para empoderar a un amplio espectro de actores de la industria”.

Y hay que decirlo: no están exagerando. Ya no estamos hablando de una cuestión de percepción o de publicidad, sino de datos reales que nos permiten saber cómo se comportó -durante el 2024- la línea aérea.

Y estos son los datos duros: durante 2024 la aerolínea realizó más de 197 mil vuelos, en los cuales obtuvo un 99.32% de cumplimiento de sus itinerarios; esto es, cumplieron a tiempo con lo planeado, y ya sabemos que en la aviación, hasta el paso de una mosca puede alterar todo… De acuerdo, una mosca no, pero sí el clima, del que no se tiene control.

Entonces, Cirium informa que el 87.73% de los vuelos de salida de Aeroméxico cumplieron con sus itinerarios, y en las llegadas fue el 86.7%.

Estuve leyendo muchos comentarios en redes sociales sobre está noticia, y me queda claro que a veces somos incapaces de dimensionar la importancia de este tipo de datos.

Más allá del mundo de las percepciones, los datos y cifras exactas nos hablan de qué está pasando en realidad. Uno de los comentarios que leí -y que más veces se repetía- era que Aeroméxico había logrado ese reconocimiento porque su flota es muy pequeña, a diferencia de aerolíneas de gran calado, como las norteamericanas o las europeas.

Y reconozco que eso me desconcierta, porque en no pocos casos, este tipo de opiniones proviene de gente que trabaja en la industria , o está relacionada con ella, y en lugar de alegrarles lo logrado por Aeroméxico, lo minimizan.

Presentación a medios de la distinción como la aerolínea más puntual del mundo otorgada a Aeromexico por Cirium. (ALEJANDRA LOPEZ)

Debemos tenerlo claro, Cirium no solamente mide a Aeroméxico, lo hace con todas las líneas aéreas, y quienes alguna vez trabajamos en ellas, conocemos la importancia de la “optimización de tiempos” en las distintas fases de vuelo.

Es cierto, en la actualidad los itinerarios han cambiado, y ahora son más amplios, pero hay una razón detrás de ello, y es lo relativo al ahorro de combustible, así como la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.

La forma de volar ha cambiado, y ahora pone especial énfasis en la sostenibilidad; por eso es importante observar, medir y celebrar que hay más allá del galardón obtenido, todo lo que hay detrás de un reconocimiento como este.

No debemos pasar por alto que Aeroméxico es una aerolínea tradicional, cuyo mayor mercado es el internacional. Por ahora ha superado el tamaño de su flota aérea, pues terminó 2024 con 150 equipos y para este 2025 tiene planeado cerrar con 164 aviones.

Solo el año pasado transportó a más de 25.3 millones de pasajeros a través de sus 120 rutas, rompiendo su propio récord, porque recuerden, no se pueden comparar peras con manzanas… Las aerolíneas de bajo costo o regionales son harina de otro costal.

Quiero destacar que en el discurso dado por el Dr. Andrés Conesa, hizo especial mención a que este logro sería imposible sin los trabajadores, y yo creo exactamente lo mismo, lo celebro y aplaudo.

Son ellos los que con su esfuerzo y dedicación, pero sobre todo con su trabajo, han contribuido a que la aerolínea haya conseguido este gran logro. En el comunicado de prensa, Aeroméxico señala que son 5 pilares los que les han permitido este hito: talento, procesos, tecnología, flota y coordinación.

Ahora, en buen español, diré que es la conjunción de muchos factores; además del esfuerzo de los trabajadores se requirió llevar a cabo procesos internos de manera óptima, echando mano de herramientas tecnológicas que sirvieron para agilizar estos procesos, con aviones más modernos que permiten un mejor manejo, y exigen menos mantenimiento, y con ello evitar demoras, gracias también a la coordinación que actualmente existe entre la línea aérea y los gestores de la base; es decir, el manejo actual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sé de sobra que en muchos medios, este último punto en particular no será mencionado, ni se destacará, pero es vital para la comprensión del por qué Aeroméxico obtuvo este reconocimiento.

Gracias a la llegada de la Secretaría de Marina se ha puesto orden en el aeropuerto, y han sumado esfuerzos, al grado de que también el AICM fue reconocido por Cirium como una de las terminales aéreas más puntuales del mundo. Alcanzó un lugar dentro del Top 5, con lo que comprobamos que esto es trabajo de muchísima gente.

Todos enfocados en la optimización de la operación. Hablo de cada uno de los trabajadores de la aerolínea, desde el personal administrativo, el de tierra y el de vuelo, además de la gente del aeropuerto, y de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Hace más de 16 años que Cirium lleva estás métricas, y hoy una aerolínea nacional se lleva las palmas. Me encantaría que, si de verdad amamos la aviación, en lugar de buscar descalificaciones ante estos hechos, deberíamos reconocer que esto no es solamente un logro de Aeroméxico, sino que es un logro del país, y de lo que deberíamos sentirnos orgullosos.

No seamos los eternos cangrejos de la cubeta, que el éxito de los demás no te cause enojo o envidia, sino lo contrario: orgullo y admiración.

Yo, con toda honestidad, felicito a los involucrados en este gran logro, y deseo que sea un parteaguas para mejoras en todos sentidos.

Quiero agregar un mero dato cultural: el año pasado asistí al evento de la IATA en Ginebra, Suiza , y ahí mencionaron algo que no dejó de resonar en mi cabeza: los primeros clientes a los que debes de “consentir” son tus trabajadores. Ellos son los que usarán tu producto (en este caso el servicio de transporte aéreo) y lo recomendarán.

Sé que hay algunos trabajadores que no están muy contentos con sus condiciones laborales actuales, pero yo creo que pueden llegar a acuerdos benéficos para ambas partes, pues estoy convencida de que “hablando se entiende la gente”.

Para Aeroméxico se vislumbra un gran 2025; simplemente en enero logró posicionarse -otra vez- como la aerolínea más puntual. No puedo más que felicitarlos a todos. A mí sí me da mucho gusto, y no tengo empacho alguno en reconocerlo. Y miren que tengo tatuada la camiseta de Mexicana de Aviación. ¡Enhorabuena!