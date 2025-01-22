El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, canceló su participación el Foro Económico Mundial llevado a cabo en la ciudad de Davos, Suiza, para atender asuntos relacionados con el inicio de gobierno de Donald Trump.

El pasado 20 de enero se llevó a cabo el juramento de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos, fecha en la que también firmó una serie de decretos que abordaron a México en materia de aranceles, migración y narcotráfico.

En ese marco, hoy miércoles 22 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, tuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para iniciar la relación bilateral con México.

Marcelo Ebrard no asiste al Foro Económico Mundial por inicio de gobierno de Donald Trump (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Marcelo Ebrard no asiste a Foro Económico Mundial en Davos, Suiza; envía al subsecretario de Comercio Exterior en su representación

Marcelo Ebrard canceló su participación en el Foro Económico Mundial realizado ayer martes 21 de enero en Davos, Suiza; esto en el marco del inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

Mediante un comunicado de la dirección general de Comunicación y Narrativa de la Secretaría de Economía, se informó que el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, asistió al Foro Económico Mundial en representación del secretario de Economía.

En ese sentido, se informó que Luis Rosendo Gutiérrez sostuvo pláticas con el sector empresarial para promover el Plan México que anunció el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en fechas pasadas. Dicho lo anterior, en un comunicado se explicó que el objetivo de las reuniones es:

“Hacernos un líder en la producción de medicamentos y vacunas, reducir nuestras importaciones desde Asia, incrementar el contenido nacional, y generar mayor valor agregado que se traduzca en mayores salarios y creación de empleos”. Secretaría de Economía

Marcelo Ebrard no asiste al Foro Económico Mundial por inicio de gobierno de Donald Trump (Cortesía)

Claudia Sheinbaum celebra llamada de Marco Rubio con Juan Ramón de la Fuente; afirma que fue “muy buena y muy cordial”

Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una llamada telefónica con el canciller Juan Ramón de la Fuente para iniciar el diálogo de relación bilateral México-Estados Unidos en materia de migración y seguridad.

En su conferencia mañanera de hoy 22 de enero desde Palacio Nacional, la presidenta de México calificó esta llamada telefónica como “muy buena y muy cordial”:

“Quiero informarles que el día de ayer hablaron por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado, Marco Rubio; iniciaron las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial; se habló de temas de migración, de temas de seguridad y a partir de ayer inician estas conversaciones que es muy importante que todos lo sepan”. Claudia Sheinbaum

En ese contexto y ante las deportaciones masivas de migrantes mexicanos con las que amenazó Donald Trump el primer día de su mandato, la presidenta explicó que se están instalando centros de atención en la frontera México-Estados Unidos, además destacó el hecho de que ayer martes hubo menos recibimiento de migrantes en dicha frontera.