A Miguel de Cervantes Saavedra se le atribuye la frase: “La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde”.

Hace un par de días, en redes sociales encontré un video corto del locutor de radio y televisión Francisco Javier Zea Rojo, mejor conocido como Paco Zea. En un espacio de Grupo Imagen da a conocer un terrible bulo: “El Airbus A390 será un ejemplo de lujo y poder, este avión de tres pisos se proyecta como el jumbo jet más grande del mundo”.

En menos de un minuto Paco Zea emocionado exclama “…va a ser un avión de tres pisos que se proyecta como el jumbo jet más grande del mundo, la nave impactante, va a tener capacidad para transportar cómodamente y con lujos a mil pasajeros…”

Cuando de verdad no se sabe nada de aviación, lo más fácil es “comerse” completita la noticia; sin embargo la existencia del A390 es falsa, solamente equiparable a tener una moneda de $3.50 pesos.

Es cierto que la fabricante de aviones Airbus ha estado desarrollando nuevas aeronaves, y que la última de ellas es el A321XLR, un avión de la familia A320, de cabina estrecha, diseñada para vuelos de largo alcance.

Pero la noticia falsa del A390 comenzó a circular desde junio del año pasado, pues un usuario de YouTube subió un video titulado “Airbus BIG Announcement New A390 & SHOCKS The Entire Industry! Here’s Why” (Airbus hace un GRAN anuncio, nuevo A390 choquea a la industria completa, aquí el porqué).

Sin embargo, todo es una mentira del tamaño del mundo, porque dentro de la página oficial de Airbus podemos encontrar los equipos con los que están trabajando y desarrollando: las familias A220, A320, A330, A350 y A380. Les dejo el link por si gustan corroborar la información: https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/passenger-aircraft

En la página de Fictional Aircraft Wiki, encontré una “presentación” de un A390, que según ellos fue el primer equipo fue entregado a Iberia, la aerolínea bandera de España, el pasado 12 de mayo del 2024, y según ellos mismos comentan, es “la versión mejorada del Boeing 757-200 y 757-300″. Un comparativo absurdo.

Yo sí tuve la oportunidad de volar en esos dos modelos de avión, mientras fui sobrecargo en la antigua Mexicana de Aviación, y puedo decirles que no se comparan -en lo absoluto- los aviones fabricados por la norteamericana Boeing con los de la francesa Airbus y que conste que yo tuve la oportunidad de volar en equipos de ambas armadoras.

Por eso creo que alguien que no sabe de aviación puede caer muy fácil en este tipo de bulos. Si ustedes alguna vez tuvieron la fortuna de volar en la antigua Mexicana y les tocó usar un B757, sabrán que es un avión de cabina estrecha, ¿cómo se va a parecer a un “nuevo” avión de la Airbus de tres pisos?

Eso de entrada; y otra cosa es creer que los aviones jumbo mejor conocidos como los Boeing 747 tienen “algo que ver” con la francesa Airbus, ¡para nada! Cuando Paco Zea menciona en el video que este nuevo modelo de avión (el A390) se proyecta como el “Jumbo jet” más grande del mundo, es evidente que no sabe (y su equipo de redacción tampoco) que solamente hay jumbos en Boeing, y no en Airbus.

Sí, es cierto que el A380 es un avión de gran calado, de dos pisos, y por el momento es la aeronave comercial más grande que existe en el mercado, pero también hay que ser certeros, e investigar que las tendencias a nivel mundial han empujado a los fabricantes de aviones a construir aviones más pequeños, que ahorren combustible pero que a su vez tengan una gran capacidad para transportar más pasajeros.

Por eso se construyó el A321XLR (Extra Large Range), en español: “de largo alcance”, para ahorrar combustible; dependiendo de la configuración, en dos clases distintas puede ofertar de 180 a 220 asientos. El primer avión comercial de este modelo opera bajo la piel de Iberia, y sucede desde octubre del año pasado.

Pero regresemos al cuento chino del nuevo A390, porque es importante desmentir esta “noticia”, que se está regando como la pólvora. Y es que Paco Zea e Imagen Televisión, no son los únicos que han caído en este bulo, el medio México Extraordinario publicó una columna de Armando de la Garza titulada “Primer Vistazo al Revolucionario Airbus A-390: La Nueva Era del Transporte Aéreo”.

Para que lo ubiquen, es el tío de la chica que fue atacada por Marianne ‘N’, quien lamentablemente ha creído en esta falacia, pero ha ido más allá, ha subido fotografías del supuesto equipo, que ya vimos no existe.

Es lamentable que no investiguen antes de caer en este tipo de noticias falsas. Si bien yo registré que la noticia comenzó a moverse desde junio del año pasado, la fake news tiene ya su tiempo en el internet.

Desde 2017 anda circulando este bulo, en aquel entonces el sitio Avia.Pro publicó: “2017 año en la industria de la aviación deben ser marcados por la emergencia de la aeronave de pasajeros muy amplia en el mundo y afirma ser el título de Airbus A-390, que según las estimaciones más conservadoras pueden realizar de forma simultánea sobre 1000 pasajeros. Tenga en cuenta que el avión Airbus A 390 tiene 6 motores, pero en general, se parece bastante a su último modelo: Airbus A 380″.

Cuando vean una noticia de este tipo, para evitar toda duda, entren directamente a la página del fabricante. El A390 no existe y no tiene posibilidades de hacerlo, primero por cómo se está moviendo el pasaje, y lo que le interesa a las líneas aéreas es la optimización en la operación, por eso es en varias líneas aéreas han dejado de operar aviones como el Boeing 747, por ser considerados obsoletos.

Y sin ir más lejos, en el caso de los A380, hay aerolíneas que, entre sus planes de corto plazo, está el dejar de operar este tipo de aviones, mutando a equipos más pequeños que conlleven importantes ahorros en la operación.

Por eso hay tanta demanda de los aviones A321XLR de Airbus, y en el caso de Boeing de los aviones de la familia MAX, los 737. Un equipo que están esperando para vuelos de largo alcance, pero todavía no está totalmente certificado para ello, es el B777X, que tiene retrasos en su incursión a la aviación comercial, y se espera que ya esté surcando los cielos para el 2026, aunque debió de haber arrancado en 2019, según los planes originales.

Pero las cosas en la aviación son así, se llevan su tiempo, y hay que ir perfeccionando los aviones que se utilizan para mayor comodidad de los usurarios, pero también con importantes ventajas de ahorro para las líneas aéreas que los van a operar.