Chiapas ocupa un lugar importante en la construcción de las alianzas políticas de Andrés Manuel López Obrador, como es sabido, luego de la lamentable muerte de su hermano, su familia emigró a esa entidad con el apoyo del padre de Adán Augusto López.

A partir de esas relaciones familiares se dio la incorporación de personajes de las viejas estructuras del PRI al movimiento que terminaría convirtiéndose en Morena.

Uno de los vínculos más cercanos fue el del empresario chiapaneco Fernando Coello Pedrero, amigo de sus padres y acompañante del tabasqueño durante sus recorridos políticos. En febrero de 2017, Coello firmó el Acuerdo Político de Unidad promovido por Morena y respaldó su proyecto rumbo a la elección presidencial de 2018. López Obrador ha reconocido públicamente afecto y respeto hacia él.

Coello era abuelo materno de Manuel Velasco Coello, exgobernador de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, partido aliado estratégico de Morena y sobrino de Manuel Camacho Solís.

No fue una coincidencia que en abril de 2005, cuando era diputado federal, y desafiando la posición de una parte de su propio partido, Velasco votara contra el desafuero de López Obrador. Años después, ya como gobernador, mantuvo una relación cordial con el tabasqueño y contribuyó a consolidar los acuerdos políticos que desembocaron en la alianza electoral de 2018.

Las viejas familias del poder

Otro personaje fundamental que muestra la continuidad de la clase política priista, fue el sobrino del cacique Tomás Garrido Canabal, Patrocinio González Garrido, exgobernador de Chiapas, secretario de Gobernación durante el gobierno de Carlos Salinas y padre de Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien en el gobierno de López Obrador fungió como secretaria de Medio Ambiente y luego como embajadora de México en el Reino Unido.

Como secretario de Gobernación, Patrocinio dio cabida a Rutilo Escandón y a Pío López Obrador, quien años después fue captado en video recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo de manos del operador político del entonces gobernador, Manuel Velasco.

Otra conexión entre las élites chiapanecas pasa por Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas entre 2018 y 2024, y posteriormente cónsul de México en Miami, quien estuvo casado con Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, uno de los personajes más influyentes del círculo del expresidente.

Escandón reconoció públicamente a Patrocinio señalando que como gobernador fue “austero y conocedor del estado” y le otorgó distinciones oficiales durante su mandato.

De este modo, Chiapas es muestra de cómo las redes familiares, políticas e institucionales de distintas generaciones se trasladaron al proyecto de Morena.

Otra familia priista que lo confirma es la de Eduardo Robledo Rincón, exgobernador interino de Chiapas, su hijo Zoé Robledo Aburto, quien desarrolló su carrera política en el PRD y Morena, dirige el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La alianza que cambió el tablero

Una relación que resultó fundamental fue la de AMLO con la familia Velasco, cuyos antecedentes se remontan al médico Manuel Velasco Suárez, gobernador de Chiapas entre 1970 y 1976 y abuelo del exgobernador Manuel Velasco.

Fernando Coello fue uno de los enlaces personales y políticos entre López Obrador y Manuel Velasco y en 2017, cuando Morena buscaba ampliar su base de apoyo rumbo a la elección presidencial, esa relación adquirió una importancia estratégica.

La alianza con el Verde confirmó que Morena estaba dispuesto a incorporar a actores de la política tradicional para construir mayorías y ganar elecciones.

Y, precisamente en Chiapas coincidieron viejas familias priistas, operadores políticos, empresarios y dirigentes que encontraron en el obradorismo la plataforma para mantenerse en el poder.

Aunque en el discurso el obradorismo se construyó contra el viejo sistema, en los hechos, muchos de sus personajes simplemente mudaron sus intereses, relaciones y estructuras al partido guinda. Y Chiapas es uno de los lugares que mejor representa esa continuidad.

X: @diaz_manuel