¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Vamos desde el principio ¿qué es un “Wine Lounge”?, es un espacio diseñado para ir a relajarse de forma cómoda y sofisticada, pero con el plus de que puedes degustar -y también aprender- del mundo del vino.

Recientemente este concepto está tomando cada vez más fuerza en la Ciudad de México , pues son lugares sumamente atractivos para “desconectar”, pues usan mobiliario como son sofás y sillones cómodos, luz tenue, y música suave y relajante, a un nivel que permite las charlas de los comensales.

Estos nuevos espacios están ganando terreno, porque además cuentan con sommeliers que invitan a la gente a adentrarse en el mundo del vino de una forma muy amigable; ya que se puede tomar vino por copeo, experimentar vinos de autor o bodegas que no encuentras en tiendas normales, y lo mejor, para que la experiencia sea redonda, además la cata se puede acompañar con maridajes de lo más interesante.

Porque cada copa de vino tiene pensado un menú que resalte sus sabores, lo que convierte estos lugares en verdaderos oasis, conde concurren descanso y disfrute.

Los nuevos bares de vino vienen con todo y están tomando con fuerza la escena gastronómica. Hay cada vez más, pero quienes se han destacado son:

Hugo, ubicado en avenida Veracruz 38, en la Roma Norte, que tiene una cava de lo más interesante, con vinos de Francia, Estados Unidos, Italia, España y México entre otros muchos países más. Al igual que su inventario de botellas, el menú es muy amplio y podemos encontrar desde aceitunas, hasta un tartar, pasando por boquerones y calamares.

Le sigue en popularidad Niv Bar, ubicado en la calle de Atlixco 132, en la Condesa. El atractivo es que este bar de vinos ofrece caldos de pequeños productores, lo cual lo hace muy interesante, sobre todo para aquellos paladares que andan en la búsqueda de nuevas experiencias.

Este pequeño rincón ubicado en una esquina de la Condesa se inspiró para maridar sus vinos con un menú de corte internacional, y lo más emocionante, cuenta con un “back room”, iluminado por la luz de las velas, entre vinilos y un ambiente que definitivamente no te puedes perder.

En la zona sur de la ciudad también hay este tipo de spots, como es el caso de la taberna “El Holgazán”, en pleno corazón de Coyoacán, en la calle de Felipe Carrillo Puerto, número 4; se encuentran dentro de Boicot Café Coyoacán, y además de su carta de vinos, ofrece coctelería hecha con base en vinos tintos o espumosos, y además sirven vermut. Un lugar relajado e informal que invita a la charla sabrosa, mientras degustas de un menú tipo mediterráneo.

Menciono solamente tres lugares, es una pequeñísima muestra de estos nuevos sitios que cada vez van tomando más popularidad, con un enfoque diferente de un bar tradicional; en común, tienen la intención de que el comensal se sienta apapachado en varios sentidos, al estar en un lugar acogedor, con luces suaves, música que permite platicar, mientras vas degustando caldos muy interesantes de todo el mundo y maridándolos con comidas hechas para el disfrute.

Al final de un día arduo de trabajo, más que ir a un lugar donde la música aturde los sentidos, aquí al contrario se trata de que cada vez tengas más ganas de conocer cada lugar nuevo que abra, y sentir ese remanso de paz que, en estos días, a veces es muy necesario.

La tendencia es que cada vez nos encontremos con más bares de vino ¿ustedes ya visitaron alguno de los mencionados?, ¿conocen otros? Y si es así ¿cuáles nos recomiendan? Como siempre, los leo en los comentarios.

Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera