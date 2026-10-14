Le escribo para saludarlo y para comentarle una anécdota bastante relevante sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hace poco en un banco internacional de la Ciudad de México, un trabajador muy amablemente me preguntó si me acordaba de él, le contesté negativamente, y me comentó que yo atendí a su hija cuando era niña en el Hospital “Gabriel Mancera” del IMSS, que ya había superado el asma que tuvo, y que actualmente ejerce la licenciatura en enfermería de la que se graduó con honores.

Yo trabajé en urgencias del entonces Hospital “Gabriel Mancera”, ahora “Carlos MacGregor” como pediatra durante los años 2003 y 2004, cuando usted era coordinador del IMSS, atendí a un número muy considerable de pacientes, afortunadamente con bastabte éxito, como la niña en cuestión, gracias a la logística de esa época, de los asistentes de trabajo social, los que usan batas verde claro, de los residentes de medicina familiar que siempre estaban dispuestos a aprender y a ayudar, del doctor Contreras que era el jefe a pulso de toda el área de pediatría, y del licenciado Raúl Nava, que trabajaba como director de relaciones públicas, quien con su gran capacidad organizacional siempre mantuvo la calidad médica del Hospital “Gabriel Mancera”, que además brillaba de limpio y su farmacia siempre estaba bien surtida.

Estoy seguro de que la gran mayoría de los mexicanos que hemos sido matriculados por el IMSS estamos muy consternados con lo que está sucediendo, y muchos hasta deprimidos, sobre todo los que han considerado al IMSS su segunda casa, y a todos los que tenemos estas anécdotas que llenan de regocijo nuestras almas.

Sería de mucho provecho que gente como ustedes, que con la experiencia que obtuvieron, regresen al IMSS, para aconsejar a los directivos actuales la mejor ruta de resolución existente, ya que para muchos el haber destituido a un director médico de un hospital regional, por ejemplo, sin ser responsable directo de las acusaciones existentes, ni tener control sobre ellas, les resultó además de exagerado, decadente.

Yo estoy seguro como médico que el IMSS va a volver a brillar, esa ha sido siempre su tendencia, y más por el éxito médico que siempre ha tenido, incluyendo el de la enfermera que se curó de asma cuando era niña en “Gabriel Mancera”.

Le envío un cordial saludo.