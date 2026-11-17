The Economist presentó su portada para 2027, en la cual señala una era post Donald Trump, las guerras, así como el control de la inteligencia artificial junto con los lanzamientos espaciales de Elon Musk.

El editor de la publicación e informe anual de prospectiva The World Ahead 2027, Tom Standage, presentó el lunes 16 de noviembre la ilustración de la portada, elaborada por Cleon Peterson.

Como cada año, la portada de The Economist provoca debate en redes sociales, debido a las teorías y significado detrás de sus símbolos, que para la edición 2027, destacan la guerra y la inteligencia artificial.

The Economist revela su portada para 2027: los 10 temas que considera para el próximo año

Tom Standage presentó la publicación del informe anual de prospectiva en la revista británica The Economist, junto con la portada de la misma, entre los cuales destacó diez temas a considerarse para 2027:

La era post-Trump, no sólo por las elecciones intermedias en las que perdieron los republicanos, también porque comenzará la carrera para buscar a su sucesor Secuelas de la guerra de Irán: si bien el editor de The Economist señala que no es probable su solución, la decisión de iniciarla ha provocado la desconfianza en Estados Unidos 2027, el año más caluroso de la historia, otra vez: por El Super Niño, se esperan más sequías, olas de calor e incendios forestales Reacción contra la IA en negativo, con los riesgos de la inteligencia artificial y el peligro en aumento, en especial por los ciberataques Derecha populista en Europa, por la posible llegada de Marine Le Pen a la presidencia Presión del mercado, por el despilfarro fiscal el aumento de los precios de energía y el aumento del endeudamiento de los gobiernos Taiwán con fecha límite por parte de China, ya que The Economist apunta que Xi Jinping tendría fuerzas armadas listas para tomar el país en 2027 Efecto Ozempic, que ha provocado un cambio en el comportamiento del consumidor al provocar derroche en ropa y ejercicio Lanzamiento espacial más barato, consecuencia de SpaceX que dio a China la idea de reutlizar sus propulsores Reinicio de Hollywood, por películas con nuevos reboots, como ejemplo el nuevo James Bond de Robert Pattinson

The Economist revela su portada para 2027 con Trump, inteligencia artificial y guerras (The Economist)

¿Qué significan los símbolos de la portada The Economist 2027?

La edición completa del artículo The World Ahead 2027 se publicará este jueves 19 de noviembre; sin embargo, la portada ya se compartió, con diversos símbolos en rojo y negro que destacan la guerra y la inteligencia artificial.

De momento, se desconoce qué significan los símbolos de la portada de The Economist 2027; se pueden ver tanques de guerra, una protesta, el que sería el ejército chino, un ataque contra una ciudad así como una bota cerca de urna electoral.

Por otro lado, también se observa una antena de comunicación, satélites, cohetes, un tesla, junto con un robot que está huyendo con un saco, imagen que se atribuye a los ladrones.