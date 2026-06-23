La movilidad urbana no es únicamente un asunto de asfalto, rutas y motores; es, en su dimensión más profunda, un termómetro de la justicia social y el compromiso ético de un gobierno con sus ciudadanos. Históricamente, las grandes obras de infraestructura en Puebla estuvieron diseñadas para el lucimiento de unos cuantos y el endeudamiento de todos. Hoy, la llegada del Cablebús a nuestro estado de la mano del gobernador Alejandro Armenta marca una ruptura definitiva con ese pasado de privilegios, inaugurando una era de transporte digno, moderno y profundamente sustentable.

Para dimensionar el acierto de esta política pública, es imperativo mirar hacia el espejo de la Ciudad de México, donde el Cablebús dejó de ser una promesa para convertirse en un éxito incontestable y un referente de movilidad a nivel global. Los datos duros no mienten y desmoronan cualquier intento de descalificación ideológica. Desde su inauguración en 2021, el sistema de transporte por teleférico en la capital del país ha superado los 90 millones de viajes acumulados, consolidándose como la columna vertebral de las zonas más vulnerables.

El espejo del éxito: Las cifras contundentes de la CDMX

Hablemos con números. El Cablebús transformó la realidad de millones de personas al consolidar una reducción del 60% en los tiempos de traslado. Aquellos trayectos extenuantes que antes tomaban más de una hora y cuarto en zonas de difícil acceso, hoy se realizan de forma segura, limpia y predecible en tan solo 25 a 36 minutos. No es casualidad que la Línea 2 obtuviera el reconocimiento del Guinness World Records como la línea de teleférico de transporte público más larga del mundo, movilizando a más de 65,000 pasajeros diarios.

El impacto del modelo en números

+90 Millones: Viajes totales acumulados que demuestran la confianza y adopción masiva del sistema. •

60% de Reducción: En tiempos promedio de traslado, devolviendo valiosas horas de vida a las familias. •

Tarifa Social Obligada: Con un costo de apenas $7.00 pesos en CDMX, democratizó la tecnología de punta (desarrollada por firmas líderes como Doppelmayr y Leitner) poniéndola al servicio de los sectores más desprotegidos.

Este es el modelo que el gobernador Alejandro Armenta ha decidido traer a Puebla, adaptándolo de manera impecable a las necesidades técnicas, financieras y geográficas de nuestra entidad. La Cuarta Transformación en Puebla no copia fórmulas de manera ciega; las optimiza con una planeación financiera ejemplar. El proyecto poblano contempla un circuito estratégico de cuatro líneas nodales que conectarán de manera eficiente puntos neurálgicos de la capital, uniendo zonas como el CIS, Parque Juárez, Xonaca, el Cerro de Amalucan, la Unidad Deportiva, y enlazando directamente con el sistema RUTA y la zona de los estadios hasta Angelópolis.

Finanzas Sanas y Respeto Institucional

A diferencia de los megaproyectos del viejo régimen, que hipotecaron el futuro de los poblanos por décadas mediante esquemas opacos de financiamiento, el Cablebús de Alejandro Armenta representa una lección de responsabilidad fiscal. La obra, proyectada a ejecutarse en un plazo de 24 meses, se liquidará en su totalidad durante el actual periodo de gobierno. Deuda = 0. No habrá pasivos ocultos ni cargas financieras para las próximas generaciones.

Además, el proyecto nace con un diseño de sustentabilidad financiera sumamente sólido. Se estima que, a partir de su segundo año de operaciones, el sistema será plenamente autosustentable gracias a una tarifa competitiva de 12 pesos, eliminando la necesidad de subsidios permanentes que desangren el erario público. A esto se suma un profundo respeto por nuestro patrimonio: el Cablebús cuenta ya con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), garantizando que no se afectará la riqueza monumental de Puebla, y tras rigurosas mesas técnicas ambientales, el impacto a la masa arbórea se redujo a un mínimo de 97 árboles, los cuales contarán con medidas de mitigación y reforestación estrictas.

“El Cablebús es, en su esencia más pura, un transporte en favor del pueblo y de la sustentabilidad. Es la demostración de que la alta tecnología puede y debe estar al servicio de las mayorías, y no secuestrada por los intereses de unos cuantos.”

La oposición fallida: Argumentos sin sustento

Como era de esperarse, ante el anuncio de esta obra histórica, la oposición fallida en Puebla ha salido a desplegar su habitual narrativa de la descalificación sistemática. Sin embargo, como ocurre siempre que intentan confrontar la transformación, sus argumentos carecen por completo de sustento técnico, ambiental o social.

Critican por inercia, rechazan el progreso no por un genuino interés ciudadano, sino porque extrañan la opacidad y los negocios privados al amparo del poder público. Les enfurece, en el fondo, ver que las obras de primer nivel mundial ya no se encierran en zonas exclusivas, sino que se elevan sobre los hombros de las colonias populares.

Frente a la estridencia de una oposición que no propone y solo estorba, el Gobierno de la Transformación responde con realidades.

El Cablebús poblano será un sistema 100% eléctrico, con cero emisiones contaminantes, que no solo mitigará el colapso vial y la huella de carbono, sino que devolverá dignidad al día a día de miles de trabajadores y estudiantes. El gobernador Alejandro Armenta demuestra con este acierto que se gobierna con el corazón del lado de la gente y con la mirada firmemente puesta en el futuro sustentable de Puebla. Al final, el ruido pasará, pero las cabinas seguirán viajando por lo alto, llevando al pueblo hacia el progreso que tanto merecen.