Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, sabemos que recibir tu reporte de buró de crédito puede ser una experiencia intimidante. El documento está lleno de códigos y claves que parecen diseñados para confundir: MOP-03, CV, LC, SG. Para el deudor que busca una solución o que intenta reconstruir su historial, descifrar este reporte es el primer paso hacia la justicia financiera.

El objetivo de este artículo es desmitificar tu buró. En realidad, estás viendo dos cosas fundamentales que, una vez entendidas, te darán el panorama completo de tu situación crediticia.

1. Cómo has pagado ese crédito (el MOP).

2. Qué le sucedió a la cuenta (las claves de observación: CL, CV, SG, LC, etc.).

1. El MOP: el termómetro de tu atraso

El MOP (Month Of Payment) es un código numérico que indica qué tan puntual o atrasado has estado en el pago de un crédito específico. Es, en esencia, la calificación de tu comportamiento.

MOP-01: al corriente.

Este es el estado ideal. Significa que siempre has pagado a tiempo. Mantener la mayoría de tus cuentas en 01 es la base para un historial sano y te ayuda a obtener mejores condiciones de crédito en el futuro.

MOP-02: atraso menor.

Implica un retraso de menos de 30 días. Un MOP-02 aislado no destruye tu historial, pero si aparece de manera recurrente, el sistema lo interpreta como un descuido o una falta de planeación financiera.

MOP-03, 04, 05: atrasos serios.

Aquí comienza la mora real. Estos códigos indican atrasos de 30, 60 o 90 días o más. Cuando un banco ve estos números, entiende que el deudor dejó de pagar de manera seria y constante. Esto afecta significativamente la confianza que el sistema deposita en ti.

MOP-06 en adelante: cuenta muy vencida.

En este punto, la cuenta ya se considera altamente riesgosa. Generalmente implica que el crédito ha pasado a cobranza especializada, que ha sido castigado por la institución o que está en proceso de venta de cartera.

La regla es sencilla: mientras más tiempo permanezca tu crédito en MOP-03, 04, 05 o 06, peor es la señal que envías al sistema financiero.

2. Claves de observación: la historia de la deuda

Además del MOP, tu reporte incluye letras que explican el estatus administrativo o legal de la cuenta. Usaremos la lógica del semáforo para entender su impacto.

Semáforo verde (tranquilidad)

Estas claves no representan un problema para ti o incluso reflejan una resolución positiva.

CA – Cuenta al corriente vendida: el crédito estaba bien y fue vendido a otra entidad. Es un movimiento interno sin impacto negativo en tu historial.

CC – Cuenta cancelada/cerrada (bien pagada): la cuenta se cerró y tú cumpliste con el pago. Es una señal positiva.

RF – Resolución judicial favorable al cliente: si hubo un litigio, el fallo resultó a tu favor.

FN – Fraude no atribuible al cliente: se reconoce que tú fuiste víctima de fraude (robo de identidad, clonación).

Semáforo amarillo (negociación y precaución)

Estas claves indican que hubo dificultades o negociaciones, pero que se alcanzó una resolución, aunque esta pudo implicar pérdidas para el acreedor.

CL – Cuenta en cobranza pagada totalmente (sin quebranto): Entraste en cobranza, pero liquidaste el 100% de la deuda. Esto es mejor que una quita, pues demuestra que, a pesar del atraso, cumpliste con el monto total.

RV – Cuenta reestructurada (sin quita): negociaste nuevas condiciones (plazo más largo, pagos menores) sin que hubiera condonación de capital. El mensaje es: necesitaste ayuda, pero pagaste.

qLC – Convenio de finiquito con pago menor (quita / descuento): esta es la famosa “quita”. Negociaste con la institución pagar una cantidad menor a la deuda original, y con eso se dio por terminada la obligación.

Sobre la clave LC, es fundamental entender su impacto. Aunque te permite salir de la deuda, le dice al sistema que el acreedor perdió dinero contigo. Una LC no es una marca mortal por sí sola, pero exige disciplina absoluta en el futuro. Si después de una quita vuelves a caer en moras graves o en otra venta de cartera, el sistema te catalogará como un perfil de riesgo extremadamente alto.

Semáforo rojo (alto impacto negativo)

Estas claves son las más delicadas y las que más afectan la posibilidad de obtener nuevos créditos.

CV – Cuenta vencida vendida / cedida: tu crédito, ya en mora, fue vendido a un tercero, como fondos de inversión o adquirientes de cartera vencida. Para el sistema, esto significa que el banco original se rindió y vendió el problema, lo que es una señal de alto riesgo.

SG – Demanda por el otorgante: la institución ya inició un proceso judicial en tu contra. Esto le dice al sistema que la relación se rompió y es aquí donde podría haber, incluso, un embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda.

UP – Cuenta que causa quebranto: el banco marcó tu crédito como pérdida total. Es una de las marcas más pesadas, pues indica que fuiste incobrable y la institución no recuperó el dinero prestado.

FD – Fraude atribuible al cliente: se considera que tú cometiste fraude en relación con el crédito. Esta marca cierra prácticamente todas las puertas.

Conclusión y recomendaciones de la Defensa Del Deudor

Para entender tu buró, primero revisa el MOP (¿qué tan atrasado estoy?) y luego las claves de observación (¿qué le pasó a la cuenta?).

Una negociación (LC) o una reestructura (RV) son herramientas válidas para salir de una crisis, pero son también una señal de que ya experimentaste problemas serios. La clave para la reconstrucción financiera es el orden absoluto:

1. No volver a caer en MOP-03 o superiores.

2. Evitar el abuso del crédito.

3. Utilizar solo los productos financieros que puedas pagar con certeza.

Es mucho más beneficioso tener pocas cuentas problemáticas ya cerradas (con LC o CC) que tener múltiples cuentas vivas con atrasos constantes (MOP-03, 04, 05).

Clave 97 y el estatus “CERRADO”: lo que debes saber

Debes prestar especial atención a la clave 97 en tu reporte. Esta es una marca roja muy fuerte que significa “deuda total o parcial sin recuperar”. Generalmente, esta clave se asocia a las cuentas que no se pudieron cobrar extrajudicialmente, indicando que la institución financiera tuvo una afectación por esa cuenta. La presencia de la Clave 97 afecta seriamente tu capacidad para obtener nuevos créditos, y permanece visible en tu historial hasta que se cumplan las reglas de eliminación por tiempo, incluso si la cuenta ya no está activa.

Otro término que puede confundirte es el estatus “CERRADO”. Que una cuenta aparezca como cerrada solo significa que por el momento, el acreedor ya no hará actualizaciones en ese registro. Sin embargo, este estatus por sí solo no indica si cumpliste bien o mal. Para saber la verdad detrás de una cuenta cerrada, siempre debes revisar el historial MOP y las claves de observación asociadas (como 01 si pagaste bien, o 97, LC o CV si hubo problemas graves).

¿Es mejor esperar a que la cuenta se “borre” por tiempo?

Una advertencia crucial: muchos deudores esperan que los malos registros en buró se “borren” por el paso del tiempo (generalmente 6 años). Es vital entender que la eliminación del registro de buró no cancela la deuda. El adeudo sigue vivo legalmente. Si bien un historial limpio temporalmente podría permitirte acceder a nuevos créditos, estos suelen ser en condiciones desfavorables (tasas altísimas, montos bajos). Peor aún, al seguir siendo la deuda legalmente exigible, el acreedor original o el adquiriente de cartera puede reactivar la cobranza, vender la deuda nuevamente (lo que generaría un nuevo y grave registro CV), o incluso demandarte judicialmente (cayendo en la clave SG), complicando tu situación legal y financiera de forma innecesaria.

Si te encuentras en una situación de mora avanzada, con claves de observación en amarillo o rojo, o si estás considerando una negociación de deuda, ponte en contacto con nosotros. En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor te apoyaremos con asesoría especializada para que puedas resolver tu problema. Si identificas inconsistencias o errores en tu reporte de buró de crédito, debes iniciar un proceso de aclaración directamente con buró de crédito. De igual forma, para cualquier queja o duda sobre el actuar de las instituciones financieras, acude a la CONDUSEF.