La incertidumbre es el peor enemigo de cualquier persona que enfrenta dificultades financieras. Cuando una deuda se vuelve impagable o cuando la cobranza se torna agresiva, la primera herramienta de defensa que tiene el deudor es la documentación que originó la obligación. En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, la pregunta sobre la posibilidad de obtener una copia del contrato es recurrente, y la respuesta es categórica: no solo puede, sino que debe exigirla.

Un contrato de crédito no es simplemente un trámite burocrático; es el documento legal que establece las reglas del juego entre usted y la institución financiera. En él se detallan elementos cruciales como la tasa de interés ordinaria y moratoria, las comisiones aplicables, la periodicidad de los pagos, los términos de terminación anticipada y, fundamentalmente, los derechos y obligaciones de ambas partes.

La falta de este documento coloca al deudor en una posición de vulnerabilidad extrema, pues debe confiar ciegamente en lo que el acreedor o el despacho de cobranza afirman verbalmente, lo cual, como sabemos, a menudo difiere de la realidad contractual.

El derecho a la información y a la documentación es un pilar de la protección al consumidor financiero. Las leyes que regulan el sistema financiero obligan a las instituciones a entregar una copia del contrato al momento de la firma. Sin embargo, con el paso del tiempo o debido a la pérdida de archivos personales, muchos deudores se encuentran sin este respaldo.

Cuando la deuda entra en mora o es cedida a un despacho de cobranza, la exigencia de la copia del contrato se vuelve indispensable por varias razones:

1. Verificación de términos: permite confirmar si las tasas de interés o las comisiones que le están cobrando actualmente (especialmente las moratorias) son las que usted aceptó originalmente. Es común encontrar discrepancias o cargos no estipulados.

2. Legitimidad de la deuda: si la deuda ha sido vendida a un tercero (un despacho de cobranza o un fondo de activos), el contrato original es la prueba de que la obligación existe y de que el nuevo acreedor tiene la facultad legal para cobrarla.

3. Base para la negociación: una negociación informada es una negociación fuerte. Al conocer los términos exactos, el deudor puede proponer soluciones realistas y justas, evitando caer en acuerdos que solo benefician al acreedor.

¿Qué sucede si la institución se niega a entregar el contrato?

Aquí es donde la postura crítica se vuelve necesaria. Algunas instituciones o despachos de cobranza pueden intentar disuadir al deudor argumentando que el contrato es “demasiado viejo” o que “ya no está disponible”. Esta es una práctica inaceptable. Las instituciones financieras están obligadas legalmente a mantener un registro de la documentación de sus clientes durante periodos extensos.

Si usted solicita la copia de su contrato y esta le es negada o se le pone una traba administrativa excesiva, es momento de escalar la situación.

Pasos a seguir para exigir su contrato:

1. Solicitud formal y por escrito: la solicitud debe hacerse de manera formal, indicando la fecha, su nombre completo, número de cuenta o crédito y la petición explícita de una copia simple del contrato y de la tabla de amortización (si aplica). Guarde siempre una copia de este escrito sellado o con acuse de recibo

2. Recurrir a la autoridad competente: si la institución se niega a proporcionarle el documento en un plazo razonable (generalmente 10 a 15 días hábiles), usted debe presentar una queja formal ante la autoridad reguladora de servicios financieros (como la CONDUSEF). La falta de entrega de documentación es una causal de sanción para las instituciones.

La Organización Nacional de la Defensa Del Deudor insiste en que la documentación es la primera línea de defensa. Nunca enfrente una deuda sin conocer las reglas que la rigen. Exigir la copia de su contrato no es un acto de rebeldía, sino un ejercicio fundamental de sus derechos como consumidor financiero.

Recomendamos encarecidamente que, si usted enfrenta resistencia o tiene dudas sobre cómo interpretar los términos de su contrato una vez obtenido, se acerque a las autoridades competentes y a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor para obtener la asesoría necesaria y garantizar que sus derechos sean respetados. La información oportuna es la clave para una solución justa de su situación de endeudamiento.