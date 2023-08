Bienvenidos amantes de la gastronomía. Si hay algo que tiene la gastronomía mexicana , es cómo adapta y termina haciendo suyos platillos de otras regiones del mundo, y en este caso no es la excepción.

Es muy fácil que relacionemos a las hamburguesas con la cocina norteamericana; sin embargo este plato se ha adaptado muy bien al gusto del comensal nacional, y no es de extrañar que incluso ha innovado al agregarle sabores diferentes a los que lleva una hamburguesa “original”.

Por estas razones y muchas más, es que este sábado se llevará a cabo el primer Burger Fest en la Ciudad de México, en el Forum Hipódromo de las Américas, Av. Industria Militar S/N, Lomas de Sotelo, Residencial Militar, Miguel Hidalgo.

En este festival dedicado a las hamburguesas, fueron elegidos más 25 restaurantes que se especializan en ella, ¿quién elaboró la lista? Nada más que “Burger Man” como se da a conocer Marcello Lara, quien además es el guitarrista de la banda Moderatto.

Burger Fest primera edición (Especial)

Para esta primera edición del “Burger Fest” eligió a:

Bacon Bar

Burgergang Mx

Burguesa

Butcher & Sons

Chazz

Cheesee

Chicago Bernies Beef Bike

Fasfu

Fatburger

Freshbox

Hamburbifería

Hanseatik

Indómita Burger Social Club

La Inmaculada

Los Jochos

Lulaa’s Burgers

Mizrahi Meats Asador

Mizrahi Rock ‘n’ Burger

Mr. Blancos

Muncher House

Pablisho Parrillero

Sakin Kosher Gourmet

Soul

Spuntino

The Food Box

Tito’s Alitas Adictivas

Waldo’s

We Love Burgers

Cold Beat

Donas Americanas

Puedo decir que de esta selección de lugares, las hamburguesas que conozco -y que me remiten a mis años de tierna pubertad- son las hamburguesas Chazz, un clásico al que me solían llevar saliendo de la escuela cuando no se les ocurría qué hacer de comer. Esa sucursal ya no existe, ahora lo ocupa el edificio que alberga las oficinas de Fox Sports en Jardines de la montaña.

La gran novedad de esas hamburguesas, y que me encantaba, es que la carne era molida “al momento”, y elegías desde el gramaje de tu carne, hasta el pan, las verduras, las papas, y todo era fresco; un concepto totalmente diferente a McDonald´s, que con un año de diferencia se había establecido casi al frente, en Jardines del Pedregal.

Así que me da gusto que haya sido seleccionada; esto nos permitirá compararla con el resto de la oferta que nos propone “Burger Man”. Es importante saber que el precio de los boletos para este festival es de $720 para adultos y de $360 pesos para niños; incluye la degustación de comida, podrás probar todas las hamburguesas que quieras hasta saciarte. Eso sí, las bebidas no vienen incluidas en el costo del boleto. El horario será de la 1:00 a las 6:00 de la tarde y los boletos se adquieren a través de Ticketmaster .

Las opciones de hamburguesas son muy interesantes, habrá las clásicas de carne de res, de pollo, pescado, pavo e incluso veganas y vegetarianas, para quienes no consumen carne de animales.

Pero si no te apetece salir de casa, qué mejor pretexto que hacer unas hamburguesas caseras. Existen muchas recetas y hay varias maneras de preparar la carne. En mi opinión, ahí radica el éxito o fracaso de una hamburguesa: en su preparación. Les puedo asegurar que tendremos un plus si elegimos un buen pan.

Por si estaban con el pendiente, les paso “mi receta secreta”: carne molida de ternera, cebolla finamente picada, ajo también muy bien picado, perejil un poco “chunky” (grueso), pan rallado, sal, pimienta y un huevo que aglutine todos los ingredientes que irán dentro de un pan brioche, previamente acariciado con mostaza Dijón; y en lugar de kétchup, usen salsa barbecue, un buen queso suizo no puede faltar, con lechuga francesa, cebolla morada y jitomate bola. Ustedes deciden el término de la carne. Yo por supuesto la como “termino medio”. Una delicia. Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera