Las elecciones de este 25 de octubre de 2026 en Brasil nos recuerdan que, en la política como en la vida misma, nada está escrito y que las tendencias ciudadanas pueden cambiar en el último momento. Esto quedó demostrado tras confirmarse el triunfo de Lula da Silva, quien logró imponerse a Flávio Bolsonaro y asegurar un nuevo periodo presidencial pese a los pronósticos adversos de las semanas previas. Sin duda, este triunfo es un respiro y una esperanza para la izquierda de América y del mundo.

Este resultado deja de lado los análisis y encuestas que daban por sentado un cambio de rumbo en el país debido al desgaste propio del gobierno actual y al avance de las corrientes de oposición. El desenlace demuestra que el respaldo en las zonas tradicionales y la capacidad de convocatoria de las bases sociales todavía tienen la fuerza suficiente para definir el rumbo de la nación en momentos de alta competencia electoral.

La victoria en las urnas abre paso a un panorama donde el entusiasmo de la campaña debe transformarse en una gestión muy práctica. El próximo gobierno tendrá que trabajar junto a un Congreso con una fuerte presencia conservadora, lo que obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos constantes con diferentes sectores para mantener la estabilidad del país.

El ajustado resultado no solo refleja una sociedad que sigue dividida en visiones distintas, sino que también nos invita a mantener la atención puesta en el día a día para entender cómo estos cambios influyen en la vida cotidiana y para que, juntas y juntos, impulsemos un interés real en los acontecimientos de la política nacional e internacional.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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