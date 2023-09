“I’m just a gigolo (gigolo) and everywhere I go (gigolo)

People know the part I'm playing (gigolo, gigolo, gigolo, gigolo, gigolo)

Paid for every dance (gigolo), selling each romance (gigolo)

Oh, what they're saying? (Gigolo, gigolo, gigolo, gigolo, gigolo)

There will come a day, and youth will pass away

What will they say about me?

When the end comes, I know those were just a gigolo's

Life goes on without me

(Sólo soy un gigoló y donde quiera que vaya

La gente sabe el papel que estoy interpretando

Pagado por cada baile, vendiendo cada romance

Ah, ¿qué están diciendo?

Llegará un día y la juventud pasará.

¿Qué dirán de mí?

Cuando llegue el final, sé que esos días fueron solo los de un gigoló.

La vida sigue sin mí)”

DAVID LEE ROTH