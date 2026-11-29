La XXV Cumbre Mundial de Comunicación Política reunió en la Ciudad de México a consultores, estrategas, académicos y profesionales del sector para discutir hacia dónde va el oficio y cómo conectar con una ciudadanía cada vez más escéptica.

Como en todo encuentro de esta escala, hubo de todo, desde ponencias que ofrecían fórmulas mágicas y humo bien empaquetado, hasta reflexiones profundas que obligan a replantear la estrategia. A pesar de ciertos tropiezos logísticos como un módulo de bienvenida desangelado, salones dispersos y horarios encimados que apenas dejaban procesar una charla antes de correr a la siguiente, que ya se estaba desfasando, el verdadero saldo de la Cumbre no está en las herramientas técnicas, sino en algo que debería ser básico para quienes nos dedicamos a la comunicación política. Estamos pensando demasiado en cómo comunicar y muy poco en cómo escuchar.

Durante las mesas apareció una idea en la que vale la pena detenerse. Una respuesta preparada exige una realidad estudiada. En política, antes de ser voz, hay que ser oído.

Y es que hoy tenemos herramientas que permiten llegar a millones de personas, conocer sus intereses, medir sus reacciones y distribuir mensajes en cuestión de segundos. Las redes sociales, la inteligencia artificial y las plataformas de análisis han transformado la manera en que diseñamos campañas, pero también nos han hecho creer que podemos entender a la ciudadanía con solo observar sus números.

Tenemos métricas para casi todo, aunque eso no significa que comprendamos lo que está pasando.

Podemos saber cuántas personas vieron una publicación, cuántas interactuaron, qué sentimiento generó o qué tema se volvió tendencia, pero aun así no entender por qué un ciudadano está decepcionado de la política, qué experiencia lo llevó a desconfiar o qué espera realmente de quienes buscan representarlo.

La política atraviesa un escenario de frustración y desgaste de confianza. Hay ciudadanos cansados de los políticos, de las promesas que no se cumplen, de los discursos que se repiten y de una comunicación que muchas veces parece diseñada para defender a quien gobierna, en lugar de explicar lo que ocurre o atender lo que se reclama.

En ese contexto, ganar una elección no significa necesariamente haber construido confianza, y mucho menos garantiza saber gobernar. La legitimidad también se construye en la relación cotidiana entre autoridades y ciudadanos, en la capacidad de escuchar, responder y demostrar que la participación puede tener consecuencias.

Durante la Cumbre también se habló de participación, activismo digital y construcción de causas. Una reflexión clave es que no toda participación produce incidencia. Se puede convocar a miles de personas, generar conversación y conseguir una tendencia sin que eso se traduzca en organización o en una causa capaz de transformar la realidad.

El alcance no es poder, la interacción no es compromiso y una tendencia no es organización.

Subestimar el activismo digital es un error, pero también lo es creer que cualquier conversación en redes representa automáticamente una movilización ciudadana. El reto está en comprender cómo una historia individual puede convertirse en una historia compartida y, a partir de ahí, en una causa pública.

Algo parecido ocurre con el territorio, una expresión que se ha vuelto recurrente en el discurso político. Cada vez escuchamos a más actores decir que son de territorio, como si caminar una colonia o tomarse una fotografía con los vecinos bastara para demostrar cercanía.

El territorio no es una locación para ganar elecciones, es el lugar donde una causa se fortalece, donde las demandas adquieren sentido y donde la relación con la ciudadanía deja de ser un recurso de campaña para convertirse en una responsabilidad permanente.

Rumbo a 2027, los partidos ya están pensando en candidaturas, posicionamiento, narrativas y estrategias digitales, pero quizá tendrían que detenerse un momento para preguntarse desde qué percepción están partiendo.

El ciudadano compara, investiga, comenta, cuestiona, graba, publica y contrasta. No recibe pasivamente los mensajes políticos, los confronta con su experiencia y con lo que otros dicen. La reputación ya no depende solamente de lo que un político comunica, sino de la relación entre lo que dice, lo que hace y lo que otros dicen de él.

La premisa parece sencilla, pero exige congruencia. No hay campaña capaz de sostener indefinidamente una imagen que contradice la realidad.

Aquí es donde la escucha social puede dejar de ser una herramienta de monitoreo para convertirse en una verdadera metodología de comunicación política. No se trata únicamente de identificar menciones, clasificar comentarios positivos o negativos y elaborar reportes de tendencias, sino de entender qué hay detrás del reclamo, qué experiencias lo originan y qué está diciendo la ciudadanía sobre la política, incluso cuando no está hablando directamente de un partido o de un candidato.

Porque a veces el reclamo no aparece en una encuesta, ni en un discurso, ni siquiera en una conversación que mencione a un político.

Está en la queja de alguien que lleva horas en el transporte, en la frustración de quien no recibe un servicio, en la publicación de una madre que busca a su hijo o en el comentario de un ciudadano que dejó de creer que denunciar sirve de algo.

La escucha social exige ir más allá de las palabras y entender el contexto. No basta con registrar que existe enojo, hay que identificar qué lo provoca, cómo se repite, qué comunidades lo comparten y qué expectativa hay detrás de él.

Una estrategia de comunicación que no estudia esa realidad puede tener una respuesta perfectamente preparada, pero estar contestando una pregunta que nadie hizo.

La próxima gran batalla electoral no la ganará quien tenga más alcance ni quien domine mejor el algoritmo, sino quien logre construir confianza.

Los políticos nunca habían tenido tantas herramientas para hablar, pero eso no significa que los ciudadanos tengan más razones para creerles.

Rumbo a 2027, las campañas deben partir menos de la imagen que los partidos quieren proyectar y más de la realidad desde la cual la gente los juzga.

Tal vez el primer paso para una estrategia ganadora no sea redactar el siguiente discurso, sino entender qué ha llevado a tantos ciudadanos a dejar de creer en la política.

Alberto Rubio Canseco en X: @Alberto_Rubio