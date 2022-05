#SonoraPower

Es un debate que comienza a establecerse y aunque le quedan al presidente Andrés Manuel López Obrador todavía 27 meses al frente del gobierno, es claro que tal como se da una apasionada discusión acerca de quién podrá sucederlo, también hay alto interés por cuál será el resultado de los poco menos de 6 años que dure en el gobierno.

La visión que tiene López Obrador de la “Cuarta Transformación”, es que él es el iniciador, sin embargo ya habla de relevo generacional y diversas tareas que deberán emprender los gobiernos sucesivos, pues la 4T es un concepto, una visión de gobierno que por lo menos deberá permanecer 36 años, es decir 6 administraciones para generar ese cambio profundo que Andrés Manuel ha propuesto.

Los tropiezos que debió enfrentar el presidente en este periodo no ha sido menores, primero la epidemia de violencia y de descomposición social que heredó, que mantuvo los índices de homicidios en alza los primeros 3 años de su gobierno.

Pero también la corrupción, el mal mayor de México, según la visión del propio presidente.

La cosa no termina ahí, la pandemia de Covid-19 que arrancó en febrero del 2020 y que hoy, 25 meses después, tratamos de sacarnos de encima es otro de ellos.

Sume usted la nueva crisis global de carestía, que trae consigo la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentada a la décima potencia por los enormes intereses globales que intervienen alrededor del control de las materias primas, energéticos, alimentos y otros elementos que están en juego.

AMLO quería un nuevo “milagro mexicano”

Es importante ver el entorno para entender el contexto, López Obrador en algún momento del año 2019 me dijo que su plan era propiciar las condiciones para un nuevo “milagro mexicano”, esto es sentar las bases para un periodo prolongado de crecimiento, estabilidad en el tipo de cambio y baja inflación.

Como se sabe el efecto colateral de la pandemia, fue una recesión económica de alcance global, y el efecto directo de la guerra es la carestía.

Sin embargo a cambio hay un factor de singular importancia e impacto incluso a nivel psicológico, pues es referente de estabilidad y fortaleza económica, y no es otro que la paridad del peso frente al dólar y otras monedas.

Es en este aspecto donde el gobierno de López Obrador ha conseguido una singular fortaleza y, si las cosas se sostienen como van de aquí al final del sexenio, AMLO será el primer presidente desde Miguel Ávila Camacho (1940-1946), que dará buenas cuentas en lo que refiere a la paridad cambiaria.

Es interesante, el gobierno de la 4T recibió una paridad de 20.41 pesos por dólar, y al momento de escribir esta colaboración, la cotización (30 de mayo de 2022) cerró en 19.56 pesos por dólar, esto es una ganancia de 75 centavos, frente al nivel del 30 de noviembre del 2018, esa decir hay una ganancia de 3.7% en lio que va del sexenio.

Se dice fácil, sin embargo los pronósticos de la oposición es que nuestra economía y en particular la paridad cambiaria, tronarían como efecto del supuesto desconocimiento de cómo se tendría que manejar la economía y una presunta irresponsabilidad que le atribuían los teóricos del modelo neoliberal a un presidente que ellos siguen calificando de populista.

La sorpresa es justamente esa, los números de AMLO, más allá del efecto inflacionario y la ralentización del crecimiento por efecto de la pandemia, son muy buenos, la paridad frente al dólar es un elemento, pero también lo es la fortaleza súbita que muestra el peso frente a otras monedas.

Los críticos atribuyen ese fortalecimiento a misteriosos “factores externos”, pero al final del día son los mismos con los que debieron jugar los gobiernos que nos llevaron de crisis en crisis, alegando además que ellos sí sabían como hacerlo.

La realidad es que México acumula una serie de factores que lo hacen un país atractivo para la inversión, y por lo tanto la entrada de divisas, principal elemento que contribuye a la estabilidad cambiara y aún al fortalecimiento del peso.

No olvidemos que el dólar llegó a cotizar arriba de 25 pesos al calor de la pandemia, y que los Euros costaron hasta 28 pesos, hoy las paridades del dólar abajo de 20 pesos y el Euro amenazando con bajar de 21, son impresionantes.

México rompe récord en inversión extranjera

México rompió en el primer trimestre un récord en captación de inversión extranjera directa, México es el segundo país del mundo en captación de divisas por efecto de las remesas de mexicanos en el exterior (nos gana solamente la India), México ha incrementado en 17% las reservas que tiene el Banco de México, y que rozan los 200 mil millones de dólares.

México además fortaleció su mercado interno, a partir de inyectar liquidez en la base de la economía, subiendo los salarios mínimos en 70%, ofreciendo apoyo económico vía programas de bienestar a la población más vulnerable, es decir adultos mayores, discapacitados y estudiantes.

El presidente me lo respondió con claridad, no hay condiciones para un nuevo milagro económico como tal, sin embargo, él ve que su obra económica al final de cuentas será ganar en justicia social.

“Nunca se había distribuido el ingreso, la riqueza como ahora, con justicia. Ahora le está llegando presupuesto a quienes no les llegaba nada. En eso sí estamos mejor que en la época del milagro mexicano y del desarrollo estabilizador, porque en ese entonces sí, crecimiento, pero crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar, no significa desarrollo. Entonces, con lo que nos falta vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases”, manifestó (25 de mayo-2022) a pregunta expresa de cuál sería su herencia al cierre de su sexenio.

“Yo espero que nos siga yendo bien, no hay razón para pensar en que va el país a entrar en crisis en lo económico, nosotros estamos protegidos porque no hay una deuda exagerada, porque tenemos ingresos, porque no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, hay disciplina financiera y hay inversión, y la gente está teniendo confianza” AMLO

“Siempre digo lo que siento, lo que me sale de mi corazón, de mi alma y allá en Desemboque, allá con los seris, dije que desde que estoy en el gobierno no sólo le ha ido bien a los pobres, a la gente más humilde, sino que ningún rico ha perdido dinero”, apuntó.

Demian Duarte en Twitter: @Demiandu

Correo electrónico: demiandu1@me.com