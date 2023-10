“Te pareces tanto a mí

Que no puedes engañarme

Nada ganas con mentir

Mejor, dime la verdad…

Crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así

Hace tiempo que lo sé

Y yo jamás te dije nada

Y a pesar de tu traición

Te di la oportunidad

De que recapacitaras.”

ALBERTO AGUILERA VALADEZ