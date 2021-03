La Banca Mexicana… ¿Cómo va?

La SHCP, señaló que el crecimiento del PIB se va a dar en niveles del 5%; es hora de activar el crédito.

AMLO, se comprometió a impulsar una reforma “profunda y radical”.

Recién acaba de concluir la Convención Bancaria número 84, cuyo tema fue “La Banca como impulsor del Crecimiento Económico 2021”.

Así las cosas, los responsables de los Bancos extranjeros y Nacionales, señalaron algunos que la situación actual no ha cambiado los planes y que mantendrán su apuesta por el país, otros que la llave de financiamiento está abierta por la capitalización y liquidez que tiene la Banca, pero que los clientes ahora piensan dos veces antes de tomar decisión, es decir que no están pidiendo prestado, pero que los Bancos están listos, según el coro general. En general era dar una posición políticamente correcta y aprovechar también para decir que la banca es un lugar que dará más oportunidades a la mujer en sus cuadros directivos, lo que también era políticamente correcto con el asunto del 8M reciente por lo que darle un guiño feminista ahí estaba presente.

Por su parte el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, señaló que el crecimiento del PIB se va a dar en niveles del 5%, que deben creerle, que es hora de activar el crédito, reduciendo las tasas de interés en créditos al consumo, microcréditos, pymes e hipotecario, ya varios haciendo cuentas de como serán las tasas en este 2021. Sin duda buenos deseos y ojalá los cumplan. Ahora que es clave el avance en la vacunación y que, para abril de 2021, se logre vacunar a los 15 millones de adultos mayores a 60 años. Así mismo para octubre llegar a 80 millones de vacunados sí continúa el abastecimiento de las mismas. Esto asociado a un crecimiento de la economía con el TMEC, genera expectativas positivas. Ahora es ver los datos duros que a continuación nos dará más claridad sobre el desempeño de la Banca.

Acciones de apoyo

El Gobierno Federal, la Banca en su Conjunto, el Poder Legislativo, han hecho pronunciamientos y algunas acciones de apoyo para las empresas y personas, el que sigue por debajo de la expectativa es el Poder Judicial a nivel Federal y Estatal, en especial en materia civil, mercantil y laboral, la lentitud y la burocracia procesal de los asuntos, a pesar de la tecnología, siguen siendo limitados para actuar en línea de manera práctica y con volumen, por lo que el proceso de solución sigue siendo un factor en contra para el sector de negocios, lo curioso es que esos temas no los tocan con la fuerza debida en estos eventos públicos. Y en esta ocasión era un tema importante dada la publicación reciente de la Reforma Judicial, sin embargo, está no precisa temas de procedimientos judiciales que aceleren los tiempos procesales con obligatoriedad a los Jueces federales y de fuero común, va más enfocada a un proceso de regulación interna de sus nombramientos y transparencia judicial, pero el asunto clave es la ejecución procesal, en donde México destaca por lo lentos y costosos de los asuntos judiciales.

El poder legislativo y ejecutivo deben ser protagonistas, para actualizar los Códigos de Procedimientos civiles federal y locales (tramites en línea, plazos procesales agiles) de igual manera a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, los Códigos de Comercio y Civiles con relación al uso de tecnología (con relación a digitalización y tramite en línea con firma electrónica en contratos de captación y de crédito, registro digital en todas las entidades del país de garantías prendarias e hipotecas, las notificaciones, emplazamientos y exhortos en línea, así como despachos a dependencias públicas y privadas), para bajar los costos y así evitar que los asuntos se retrasen en exceso como sigue sucediendo ahora. Esa tarea urge, no es solo los asuntos que le urgen al sector eléctrico, al sector judicial, son también los asuntos que le urgen al sector financiero y ahí nos falta gestión.

Esta es la causa principal por la que el crédito no fluye, no hay certidumbre jurídica para otorgar financiamiento. Así que pueden aligerar la regulación Financiera en base a BASILEA III, sin embargo, la clave es el estado de derecho que impide acelerar el negocio de crédito productivo. Esa es la razón por la que abunda la oferta de hipotecas de liquidez y se han posicionado el arrendamiento y el factoraje ( la ejecución extrajudicial y judicial en procedimiento de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión y fideicomisos de garantía), no así el crédito tradicional y esa es la razón por la que, la Banca de Desarrollo, también ha perdido posición en ser un actor que impulse el desarrollo económico, reflejado en un bajo perfil en las últimas tres décadas después de la crisis del 95. Tema que ya analizaremos en otra oportunidad.

Los Bancos que representan el sistema bancario

Actualmente hay 50 bancos operando en México, 4 reportan el 62% del crédito total (BBVA, Santander, Citi y Banorte* único Banco Mexicano); De igual manera estos cuatro Bancos concentran el 63% de la captación en México. Por lo que respecta al Capital Contable, los mismos 4 Bancos concentran el 60% del capital contable del total del sistema. En lo relevante al resultado neto, estos cuatro bancos representan el 82% de los resultados del total del sistema bancario.

Así solo el 8% de los Bancos que están operando en México concentran más del 60% del negocio bancario y el 80% de las utilidades generadas, dejando al resto en espectadores y tomadores de mercado en segmentos o nichos específicos. La cartera vencida reporta un indicador del 2.58%, en este rubro solo Banorte se sitúa con el 1% de los cuatro grandes los otros 3 grandes por arriba del 3% de cartera vencida, las reservas son superiores al 160% y el índice de perdida esperada es superior al 4%. Estos indicadores por el año inédito de 2020, sin embargo, considero que el 2021, tendrá su razón más directa en los reportes de marzo y junio, para ver si las provisiones fueron acertadas.

El 2021 será el año de la verdad desnuda para varias entidades financieras. La cartera al consumo e hipotecaria, ya reportan indicadores de morosidad a la alza, el consumo es crédito de corto y mediano plazo ( tarjeta de crédito, nomina personales, autos) anda en niveles superiores de morosidad a 7% y en el caso de hipotecario arriba del 3% hace un año andaba en 2%, ese incremento es necesario analizarlo, ya que es cartera de largo plazo, pues son créditos a 15 años en promedio, la colocación de hipotecas se ve si es buena o mala después del 5º año, cuando haya pagado mínimo el 35% de amortizaciones capital.

Dar crédito es muy fácil, cobrar es lo bueno, si no hay buena gestión de cobranza, no basta con generar crédito nuevo, pues ese efecto no dura para siempre, en especial en época de crisis económica, varios Directores Generales, ya comentan que serán selectivos en el crédito, que bueno que ya lo ven así y retroalimenten a sus áreas de producto.

Así mismo la digitalización, hará posible la reducción de gastos administrativos en especial de personal y red de sucursales. Al cierre de 2020 la banca cerró con 234 mil empleados, pero de estos el 45% es vía outsourcing, el 60% son mujeres. En un año disminuyeron cerca de 30 mil puestos.

El número de sucursales es ligeramente debajo de 17 mil sucursales bancarias, hubo oficinas que cerraron temporalmente y otras definitivamente, por lo que en el reporte de marzo 2021 se verá que dato es definitivo, pero con la reducción de personal antes mencionada serán números relevantes, en especial de los bancos llamados grandes; hay 58 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales, de los cuales Oxxo tiene el 50%.

Ya avisó CNBV que irán por incrementar corresponsales bancarios en zonas de baja oferta y en especial ante el cierre de sucursales, que fue en especial en zonas urbanas marginadas y pequeñas poblaciones. Las Fintech y otras entidades Financieras como las Sofomes, van acelerar el paso pues la digitalización y la sistematización de procesos son irreversibles. El uso de CODI de BANXICO va a acelerar el tema de disminuir el uso de efectivo y con ello bancarizar a la mayor parte de la población. Este elemento es clave para reorientar el tamaño de la concentración bancaria.

Con relación al ROE que es la variable que interesa al accionista, la media del sistema bancario fue de 8.93%, en ese renglón, BBVA con el 16.03%, Santander con el 13.62% y Banorte con el 16.36%, por arriba de la media casi dos a uno. En el caso de Citi, solo del 4%, situación que expondrán de diversas maneras para justificar ese resultado, apenas superior a la inflación.

Sin embargo, es de destacar que 12 Bancos reportaron pérdidas y varios de ellos a doble digito. Así el 25% de los 50 bancos reportaron pérdidas, si bien el índice de capitalización es en promedio del 17.42%, en mi opinión no es una base comparable, por las diferencias antes reflejadas, pues un incide de capitalización puede ser alto, pero los resultados negativos y el índice de morosidad pueden ser factor de riesgo, por lo que el cambio que avisa de regulación la CNBV debe ser razonado en tamaño y segmento de mercado.

Anexo la liga al portafolio de Bancos de CNBV de consulta al mes de diciembre 2020 y su comparación por 2019, del total del sistema y por cada institución. En ella se registran los montos en millones de pesos y el desglose por cada banco de su portafolio. Aquí

Así que el tema… “La Banca como impulsor del Crecimiento Económico 2021”, se observa más como una buena intención, los datos son duros, hay alta concentración del negocio en pocas entidades financieras, no todos los portafolios van bien, hay entidades con resultados a observar con cuidado, en tanto el ejecutivo y legislativo no presione vía mejoras a códigos y leyes que den celeridad a los asuntos, el proceso no ayuda a bajar costos en las tasas de crédito de manera correcta y justa.

La participación de la Banca de Desarrollo es importante en el objetivo de crecimiento económico, pero los cambios de titular en menos de tres años, tres nombramientos de Director General, en especial en NAFIN- Bancomext, improvisando e incumpliendo con lo legalmente establecido en la ley de Instituciones de Crédito y lo reglamentado en NAFIN en lo referente a la obligación a tener 5 años como mínimo en puestos de decisión en materia financiera bancaria.

Esa experiencia es fundamental, no basta con tener grandes habilidades técnicas en materia digital, financiera o fiscal. Pueden ser personas con grandes méritos académicos o de grupos afines política y socialmente, pero si la Ley establece requisitos, entonces se infringe la Ley y ya se ha dicho por el propio Presidente que nadie por arriba o nadie al margen de la Ley, así que hay que poner el ejemplo en la casa primero.

Sí se quiere crecimiento económico en el Sector Financiero hay que poner orden, experiencia y resultados probados, empleados bancarios hay muchos, lo que faltan son banqueros profesionales.

Mario Sandoval

[email protected]

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero en activo a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

[email protected]