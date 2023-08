“Alice Harford : Maybe I think we should be grateful. Grateful that we’ve managed to survive through all of our adventures - whether they were real - or only a dream.

(Quizás creo que deberíamos estar agradecidos. Agradecidos de haber logrado sobrevivir a todas nuestras aventuras, ya fueran reales o solo un sueño)”

NICOLE KIDMAN, ‘EYES WIDE SHUT’