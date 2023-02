Fantasía: facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales, pero no están presentes.

El presidente desde su tribuna mañanera habla y habla de un México que no existe, sin importarle que los datos duros revelen la realidad.

No es cosa de opositores o de “la sociedad civil”, los hechos que contrastan su narrativa son el mejor juez sobre el desempeño del gobierno y las promesas incumplidas.

AMLO quiso envolver a México en su locura, inventando situaciones fantásticas que han llevado a la destrucción de las instituciones, la economía, la democracia y la administración pública federal.

Una limitante a sus luchas imaginarias es el Estado de derecho, la “justicia” es él y quienes afirmen que “la ley es la ley”, están en su contra él, ello incluye a la Constitución y pasa sobre ella cada vez que sus fantasías lo exigen.

Todos sabemos lo que prometió, pero ¿ha cumplido?

Feminismo

AMLO ha tocado el tema del respeto hacia la mujer, sin embargo, entabló una guerra en su contra tildando de “conservadoras” por promover la equidad de género o exigir sus derechos civiles, todas, están en su contra y pretenden desequilibrar su gobierno.

El “nepotismo” y el “compadrazgo”

Las lacras que prometió desterrar., pero en este sexenio se han rebasado todos los límites y a todos sus antecesores.

Algunos de sus beneficiarios son Miguel Rincón, integrante de su grupo asesor empresarial; Florencia Serranía, exdirectora del Metro, que se le cayó la línea 12 y ni siquiera la llamaron a declarar; su prima Felipa y sus contratos en Pemex, sus hermanos e hijos, todos operando para recabar recursos para el movimiento.

Amigos, compadres, parientes e hijos, todos ocupando por imposición puestos clave, como la esposa e hija de su secretario particular Alejandro Esquer, que trabajan en Pemex. La hermana de Adán Augusto, Rosalinda López Hernández es administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT y esposa del gobernador de Chiapas , Rutilio Escandón. Su otra hermana, Silvia, es esposa de Humberto Mayans, quien es administrador de la Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior y su padre Humberto Mayans Canabal uno de los cinco consejeros independientes de Pemex.

Luisa María Alcalde tiene a sus primas. Los hermanos Concheiro Bórquez, donde se incluye a Pablo Gómez. Manuel Bartlett y sus hijos contratistas del gobierno. Rocío Nhale, su esposo y los contratistas en Dos Bocas.

La corrupción

Ya superó por el doble la del sexenio de Peña Nieto. Ignacio Ovalle dejó en Segalmex un fraude superior al de la Estafa Maestra. La corrupción en la Conade de Ana Gabriela Guevara está por dejar fuera de las olimpiadas a varias delegaciones.

¿A dónde pararon las pipas de gasolina que se adquirieron a principio del sexenio? ¿Qué pasa con la discrecionalidad a la hora de otorgar contratos? Un 80 por ciento son por asignación directa y van a parar a empresas afines a la 4T.

¿Y, qué hay del combate a la pobreza?

Desde 2019 a la fecha se ha mantenido una tendencia al alza con un incremento de más de 10 millones de pobres siendo que entre 1995 a 2018 con el “neoliberalismo” la pobreza tuvo una tendencia a la baja.

¿Y la mafia del poder?

Los privilegios para la élite del gobierno y la oligarquía lopezobradorista han crecido descomunalmente, baste ver a Rincón, dueño de Vidanta, Riobóo, Salinas Pliego, Slim, Hank, Sempra Energy, las empresas y negocios de los hijos de AMLO y los de Bartlett y sus hijos, Esquer y su parentela, Gertz y sus paraísos fiscales.

¿Y la violencia y crimen organizado que prometió erradicar?

En el país de sus fantasías sus antecesores nos tenían en la ruina ¿estamos ahora mejor? Pues no, resulta que los peores índices de la delincuencia en las últimas décadas se dan actualmente y ha cobrado fuerza la presunción de un “Narco Estado”.

¿AMLO ha cumplido?

No hay vacuna Patria, no hay venta del avión, los niños con cáncer siguen sin tratamientos, la atención médica en el sector salud no es ni remotamente como “la de Dinamarca”, no se ha rehabilitado la Línea 12 del Metro, no le cumplió a las víctimas, no acabó con el huachicol, no rescató a los mineros, inauguró un cascarón en Dos Bocas donde no se ha refinado ni una gota de petróleo, el AIFA no es, definitivamente, el aeropuerto más importante del mundo, vaya, ni siquiera él lo ha utilizado,

El de AMLO ha sido gobierno de promesas sin cumplir, falsas afirmaciones, “otros datos” que ni él conoce, explicaciones que ni él entiende y mentiras, muchas mentiras. Un mundo fantástico que solamente existe en su cabeza.

Perdón, los engañan y feo volteando a ver a la oposición mientras el fracaso está a la vista de todos.

