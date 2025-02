“La felicidad que requiere intoxicación, sea del tipo que sea, es espuria y no satisface. La felicidad auténticamente satisfactoria va acompañada del pleno ejercicio de nuestras facultades y de la plena comprensión del mundo en que vivimos.” BERTRAND RUSSELL

“Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima, y por tanto, no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla.” JUAN PABLO DUARTE

Fuera de tiempo y de procedimiento las incluyeron. Porque las tres ministras ni siquiera pudieron anotarse conforme a las reglas que estableció el propio régimen. Eso para estar consideradas en la lista de candidatos a jueces, magistrados y ministros el 12 de febrero, fecha en que el Senado debía presentar dicha relación ante el INE.

Se superaron a sí mismas y los senadores también. Ellas por presionar al Instituto Nacional Electoral para que este organismo las incluyera a pesar de incumplir con los tiempos y ellos por hacerse de la vista gorda. Una irregularidad más, pero no cualquiera. Se trata de tres ministras; las tres ministras del oficialismo. Un descaro total.

Por supuesto, ahora el Instituto Electoral se deslinda de los errores y omisiones (más de mil) en las listas judiciales. Errores y omisiones, sí, pero también de los listados alterados de las candidaturas. No lo digo yo, lo señaló el INE.

Increíble que sabiendo los tiempos, presumiendo de su sapiencia (¿cuál?) y estando en giras por el país para darse a conocer —todo a costa de nuestros impuestos—, las tres ilegítimas constitucionalistas no pudieran ni siquiera meter sus papeles a tiempo.

Seguramente dirán que ellas sí estaban incluidas y que el error fue del Senado o, más aún, del Instituto Electoral. Pero no. La revista Proceso tiene pruebas de ello (Pifia en listado entregado por Noroña al INE: Ministras de la 4T no estaban incluidas para elección judicial|Proceso).

Poco importa la verdad, pues en el colmo de la desfachatez, el INE pide al Senado que envíe la información correcta, pero mientras la manda o no, ordena la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lista llena de errores, con lo cual, el órgano electoral forma parte de la podredumbre.

Con los listados de los candidatos alterados en el Senado —dicho por el INE, insisto—, el organismo llama a que los aspirantes y suspirantes “revisen, verifiquen su registro e impugnen si es necesario”, pues el 20 de febrero (mañana) hay que tener las listas definitivas para mandarlas imprimir y que estén listas para el día de la votación.

Burla, tras burla. ¿A quién le dio tiempo de revisar los listados ayer u hoy, impugnar y tener la resolución antes de mañana? A nadie. O sí, a las tres ministras espurias que olvidaron meter sus papeles a tiempo…

Todo el proceso carece de integridad, de legitimidad y de certeza jurídica.

Morena y autoridades plegadas al oficialismo se burlan de todos los candidatos, de buena parte del INE, de la ciudadanía y de la Constitución.

El INE había solicitado corregir errores, pero el Senado lo que hizo fue cambiar nombres en las listas. No es broma. Entre el día 12 y el 16 de este mes, aparecieron y desaparecieron nombres; redujeron el total de candidaturas. Hay 15 personas que estaban en el primer listado pero que ya no están ahora; y seis, que no estaban, aparecieron “mágicamente” (entre ellas las ya mencionadas ministras). Los requerimientos que había solicitado el INE eran para que el legislativo precisara la información sobre los candidatos, no para que quitaran y pusieran nombres. La autoridad electoral solicitó complementar la información de los candidatos que fueron incluidos a más tardar el día 12; no incluir a otros. La 4t violó la ley que ellos mismos diseñaron.

Ortiz, Batres y Esquivel no estaban consideradas en la lista que entregó Fernández Noroña al INE. Todo indica que Guadalupe Taddei, la presidenta del INE, solicitó cambiar la lista que recibió el día 12 por una ya revisada y ampliada del día 16 que ya incluía a las ministras en comento.

¡Y esas son las candidatas a la SCJN de la 4t y una de ellas hace proselitismo para convertirse en su presidenta!

¿Qué podemos esperar de unas ministras que ni siquiera pueden cumplir con las reglas a modo establecidas por el mismo régimen?, ¿qué seguridad jurídica pueden ofrecer si son las primeras en violar los tiempos procesales?

Nada queda, sabíamos que no tienen vergüenza, con esto lo rubrican.

Teniendo todo para cancelar este bodrio de reforma judicial, que suma errores, omisiones y un aluvión de irregularidades, no lo hacen. Le ahorrarían al país y a la presidenta muchísimos dolores de cabeza.

Abiertamente se alteraron los listados para beneficiar a determinadas personas. La justicia ante este nuevo atropello viene sobrando.

Giro de la Perinola

(1) No me lo dijo un pajarito, esos animales solo hablan con Maduro, pero se dice que Claudia Sheinbaum ya cerró el acuerdo para que repitan Loretta y Lenia; sacrificará a Yasmín.

(2) ¿De verdad el 55% de los jueces federales se apuntaron y están en la tómbola? Pamplinas. ¿Cuánta gente que NO se apuntó sale en las listas del INE (pero no de la tómbola)? Rellenaron las listas para que no se vieran vacías. Si usted es abogado, juez, secretario y no se anotó, búsquese en la lista, tal vez están usando su nombre. Quedan notificados.