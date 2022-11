Alejandro Moreno estaría por demostrar que está al servicio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el miedoso Marko Cortés no hará nada para romper sus lazos con el líder del PRI; ¿a dónde va la alianza?

Si había alguna duda de que el PRI era comparsa de Morena en lo que queda de sexenio, la nueva iniciativa de ley de reforma electoral dará la razón y será la última piedra en un camino sin resistencias a lo que queda del gobierno de AMLO.

Que nadie tenga duda, Alejandro Moreno hará lo que el presidente , por medio de Adán Augusto López, le ordene; y al final no le quedará ni una pizca de dignidad a una supuesta oposición que prometía ir unida hasta el final.

Al parecer las repetidas palabras de Alejandro Moreno sobre la defensa al Instituto Nacional Electoral (INE) ya se están olvidando ¿sayonara a Lorenzo Córdova?

¿La alianza se rompe y el PAN va solo?

Mientras tanto, el gran partido de la oposición a la Cuarta Transformación, el PAN, no tendrá de otra más que ir solo en las elecciones 2023 del Estado de México y Coahuila (tiembla Delfina Gómez que Enrique Vargas del Villar va por ti)

Aunque, la cosa ya se puso buena y hasta acusaron a Marko Cortés, presidente de Acción Nacional, de no atreverse a ir a las elecciones sin el PRI (que siempre sí se queda Alejandra del Moral). Llámese no quiere, no puede, o no tiene lo que se necesita para romper con Alejandro Moreno .

O quizá tal como lo señalan sus cercanos, la complicidad con Alito es tanta que nunca romperán; en discurso se van a decir de todo, pero parece que siempre jalarán juntos.

La incognita es: ¿Qué le debe Marko a Alito? ¿Qué le conoce Alejandro Moreno a Marko Cortés?

Mientras se conocen las repuestas a estas preguntas, de las que nos vamos a enterar más temprano que tarde, Alito ya avisó: “A mi me vale madre, no me voy a comer eso del traidor solo. No voy a quedar como un pendejo. La alianza no se rompe por mí”.

Mientras que Marko asintió, agachó la cabeza y dijo sí a todo. Tal parece que Alejandro Moreno tiene razón y al líder del PAN le hacen falta agallas para poner un hasta aquí, o quizá Alito tiene lo necesario para amenazar a un líder al que aseguró: “se lo va a comer siempre” (políticamente, claro).

Como sea, el show debe continuar, y el que nos van a dar el PRI, PAN y Morena será imperdible.