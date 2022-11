Al ser de Monterrey , leo mucho el periódico El Norte, más por la Deportiva que por otra cosa. Siendo tan cansina la deportiva pues veo que no les encantan los Rayados, la leo muy poco. Tengo mi suscripción casi por costumbre. Es como comprar un boleto del Sorteo Tec sabiendo que en más de 30 años de comprarlo, mi papá solo se ha ganado una bicicleta.

Volviendo un poco al tema. Veo que El Norte, que es lo mismo que El Reforma, pero con olor a carne asada, tiene un artículo que se llama “Los apuntados del PRI para el 2024″.

Les digo quienes salen en el listado:

-Beatriz Paredes -Ildefonso Guajardo -Alejandro Murat -José Ángel Gurría -Enrique de la Madrid -Claudia Ruiz Massieu “Los apuntados del PRI para el 2024"

Los de la lista han manifestado interés en ser presidentes para el 2024 y algunos de ellos tienen el perfil para competir. El gusto se rompe en géneros y de esta lista solo veo un par que, a mi parecer, podrían hacerle algo de competencia a los otros candidatos que saldrán, si es que buscan la presidencia en alianza.

Creo que muchos tenemos en la mente y en primer lugar a Beatriz Paredes. De la lista de candidatos es la que más cepa Priista tiene. Conoce al PRI pues ya fue presidenta del partido. La experiencia que le dio trabajar en la Fundación Colosio debe de haber servido para conocer la parte de responsabilidad social que muchos candidatos no tienen o no conocen hasta su primera visita al DIF. Tiene experiencia gobernando un estado complicado como lo es Oaxaca. Y su plus principal es que fue líder de la Confederación Nacional Campesina que de cierta manera son una base sólida de votantes donde le podría “robar” votos a Morena.

En segundo lugar, desde mi perspectiva, esta Alejandro Murat. Me parece un buen candidato y tiene el perfil adecuado para ser presidente de México. Sin problema podría competir con cualquier candidato propuesto por la Alianza porque su perfil es parecido a los que imagino que pudieran proponer el PAN y el PRD. Le ha tocado gobernar Oaxaca donde creo que se han curtido buenos políticos. Sería atractivo para el votante “fifi”, solo falta encontrarle una conexión con la raza ósea el “pueblo bueno” y listo para competir.

De los otros candidatos, ninguno ha gobernado ni de manera municipal o estatal. En mi escala, son puntos menos. Muchos han trabajado en gobiernos federales Priistas con pasado “Peña Nietista” que no sé qué tan bien sea visto por los votantes. De los que no elegí no me disgustaría ver a Enrique de la Madrid pues creo que tiene un buen perfil pero no sé si su perfil tiene esencia de Responsabilidad Social cosa en la que tendría que trabajar, y fuertemente, cualquier presidente de un país como México.

¿Cómo ve la lista de El Reforma/ El Norte? ¿Usted cree que en esta lista este la candidata o candidato que se enfrentará a Morena?

Será complicado que salgan en alianza pues hay Priistas de cepa y no sé qué tan bien le pueda caer a los involucrados en la alianza. ¿Saldrá el PRI solo? Interesantes tiempos electorales los que se avecinan en nuestro país. Observemos…