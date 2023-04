Arrancan las campañas oficiales para contender por la gubernatura del Estado de México.

Inicia Alejandra del Moral en las tortillerías de algunos municipios; su amable y sonriente rostro está impreso en el papel con el que envuelven el alimento básico de miles de mexiquenses… con la leyenda:

“ALE, GOBERNADORA VALIENTE”. “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO”. “UNIR ES RESOLVER”.

Algunos comerán con gusto, otros, preferirán llevar su propia servilleta para no perder el apetito.

En una frase sí dice la verdad; Ale, “sí, va por el Estado de México”… con el respaldo de los viejos y actuales priistas que no quieren perder la “Joya de la Corona”; quieren conservar el territorio en el que se conformó el poderoso Grupo Atlacomulco.

Del Moral es candidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y los que se le sumen. Se siente orgullosa como toda priista de estar respaldada por amigos exgobernadores: Peña Nieto, Arturo Montiel y Eruviel Ávila entre otros… todos con un largo y negro historial de enriquecimiento ilícito y corrupción. Cuenta también con el respaldo del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza. No quieren que este territorio, lo poco que les queda, se les escurra por las manos.

El PRI está debilitado. Carece de credibilidad. Por eso perdió los Estados que gobernaron sexenio tras sexenio que exprimieron, vendieron, saquearon.

Los mexiquenses están cansados de la inseguridad: robos al transporte público, secuestros, extorsiones; es uno de los Estados en el que se cometen más feminicidios.

Alejandra del Moral fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. Se comprometió terminar con el abandono en el que habían dejado la localidad, pero no cumplió con muchos de sus compromisos. Decepcionados están sus habitantes por haber confiado en ella; la alcaldía no progresó, las promesas se esfumaron, las olvidó en cuanto ganó el cargo.

Busca el PRI y el Grupo Atlacomulco retener la “Joya de la Corona” a través de Alejandra del Moral, bajo la argucia de que sería la “primer gobernadora de la entidad”.

Del Moral es originaria de Cuautitlán Izcalli. Su padre Ismael Del Moral fue uno de los priistas más importantes de Cuautitlán. Su esposo es Mariano González Aguirre, diputado federal e hijo del exgobernador priista de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

Del Moral ha sido funcionaria estatal y federal. Ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Social durante el actual gobierno que encabeza Alfredo del Mazo. Durante el gobierno de Eruviel Ávila fue secretaria de Desarrollo Económico.

Ha trabajado con los tres últimos gobernadores mexiquenses: Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.

En el gobierno de Peña Nieto, fue nombrada en 2015 directora General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

El cierre de su campaña no está previsto en Cuautitlán Izcalli; no querrá enfrentar a quienes defraudó… la alcaldía no progresó, no hubo mejoras y la inseguridad se incrementó.

Ahora pronuncia este discurso:

“He decidido entregar todo mi ser a la causa del Estado de México. Con mucho orgullo y determinación, acepto el llamado de mi partido para construir un proyecto de defensa por el Estado de México. Hoy tenemos condiciones de competencia real y juntos unidos, todos y todas vamos a construir un triunfo contundente, como lo hicimos en el 2021.”

En 2015, del Moral fue señalada por el “Frente Mexiquense para una Vivienda Digna” de haber cometido un fraude de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de 1,049 casas. Acusación que por supuesto niega Alejandra del Moral.

Ella fue otra probable protegida del bondadoso Enrique Peña Nieto quien le habrá dicho en su tiempo: “no te preocupes, Ale”.

Alejandra del Moral, Ale, sigue baja en las encuestas. La insignia “valiente” que Alejandra muestra en su antebrazo, no le ha servido. Delfina Gómez sigue con ventaja.