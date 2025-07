“Yo lo que tenía que decir ya lo informé. Espero que las autoridades hagan su trabajo en las investigaciones”. “Nunca sospeché de Hernán Bermúdez; si hubiera sospechado de él, inmediatamente lo hubiera separado del cargo”. Cuando se lo dio, ¿no revisó sus antecedentes? ¿No sabía nada de su historial criminal?... ¿Nada?

El fuero es una figura legal que otorga protección jurídica especial a ciertos funcionarios públicos, de manera que no pueden ser detenidos, procesados o juzgados penalmente mientras estén en funciones… Así que Adán sigue “a gusto” en funciones.

Adán Augusto tiene responsabilidad política. López Hernández le ha dado artillería poderosa a la oposición para seguir con la narrativa de “narco gobierno”… La presidenta Claudia Sheinbaum no ha de olvidar jamás lo que decía el expresidente Andrés Manuel, y nosotros los mexicanos, menos: “La honestidad es lo que más estimamos en la Cuarta Transformación. Es el mayor patrimonio de un servidor público”. ¿Es Adán Augusto honesto?

“No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, es el código ético del gobierno de López Obrador. ¿Adán miente, o es…? Nunca supo que en 1997, Bermúdez fue señalado por presunto encubrimiento policial, que hubo omisiones en investigaciones durante su desempeño. No se enteró que en 2006 Hernán fue investigado por presunto desvío de recursos y compras sobrevaloradas en Seguridad Pública ni que en 2011, se le acusó por el uso indebido de la fuerza, por las violentas represiones a manifestantes; tampoco que en 2024 Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, era ya líder de “La Barredora”, cuyas actividades eran el “cobro de piso” a comerciantes, transportistas y empresarios locales, a quienes amenazaba con ataques violentos si no pagaban en diferentes entidades de Tabasco como en Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Paraíso y Villahermosa. No supo que se dedicaba al robo de combustible, al tráfico de drogas a nivel local y grandes cargamentos, de la trata de personas, de las redes que explotaban laboral o sexualmente a migrantes. ¿Ignoraba Adán de las ejecuciones de rivales, de informantes y de los tabasqueños trabajadores que se negaban a pagar la extorsión?

¿En qué mundo estaba Adán Augusto? ¿En el “paraíso del poder”?

Cuando Manuel Gurría Ordóñez era gobernador interino del PRI, de 1992 a 1994, Bermúdez Requena era director de Seguridad Pública estatal. A Gurría se le relaciona con Hernán Bermúdez Requena por espionaje político.

Adán Augusto López Hernández era notario público en Tabasco y figura clave en la creación del PRD en la región. En su etapa como notario fue señalado por intervenir en actos de constitución o validación de empresas relacionadas con la familia Bermúdez Requena… dueña de un emporio de constructoras y contratistas de Pemex. La familia Bermúdez sigue operando en Villahermosa y está integrada por Elba Guadalupe, Raúl, Eduardo, Humberto y Hernán, “El Comandante H”.

Cuando Roberto Madrazo Pintado fue gobernador de Tabasco (1995-2000) nombró a Hernán Bermúdez director del Cereso de Tabasco, cargo que desempeñó de 1995 a 1997. Comenzó ahí su criminal ascenso…

Madrazo fue acusado de fraude electoral en diciembre de 1994, de peculado por la contratación inflada de un sistema de seguridad (circuito cerrado, 90 guardaespaldas) para la residencia oficial “Quinta Grijalva”, por medio de ¿quién?, del director del Cereso, Bermúdez Requena. No hubo licitación y sí sobreprecio. Madrazo también posee propiedades de lujo, un penthouse en Miami y departamentos en la Ciudad de México, aunque como todos, lo negó.

Enrique Priego Oropeza, otra negra figura para el verde Tabasco fue gobernador por un corto periodo, pero, eso sí para enriquecerse. Fue acusado por presuntamente desviar millones de pesos del erario para pagar la campaña de Manuel Andrade Díaz, candidato del PRI, incluyendo pagos a medios locales, corresponsales y columnistas. El presupuesto al área de Comunicación Social era de 38 millones de pesos, y se gastaron más de 400 millones, parte de este gasto también beneficiaba a la campaña nacional de Roberto Madrazo para la dirigencia del PRI.

Víctor Manuel Barceló Rojas, gobernador interino el 14 de junio de 1999, tras la licencia de Madrazo para buscar la candidatura presidencial del PRI. Barceló a no tiene acusaciones formales de corrupción. Su administración se enfrentó a la crisis de inundaciones generada por el desfogue de la presa Peñitas, que afectó a comunidades en Villahermosa y zonas exclusivas como Tabasco 2000. Destacó por la atención al desastre por las inundaciones y las contingencias.

Adán Augusto fue candidato a alcalde de Villahermosa en 2003 pero ya bajo las siglas del PRD. Adán no ganó…

Manuel Andrade Díaz, gobernador del PRI de 2002 a 2006, fue acusado de desvío de fondos para prevención de inundaciones, impidió auditar alrededor de 6 mil millones de pesos.

En ese mismo año, Hernán Bermúdez Requena fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, acusado por haber participado en el homicidio del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, junto a otras cuatro personas. Bermúdez fue arraigado durante once días, pero no se formalizó ningún cargo y fue liberado…

¿Adán Augusto López Hernández, no se enteró de esta grave acusación?

Andrés Granier Melo también del PRI, fue gobernador de 2007 a 2012, Adán Augusto era diputado federal de la LXII Legislatura por el PRD (2009-2012).

Granier Melo fue acusado de desviar más de 2,600 millones de pesos principalmente de programas de salud, educación y protección civil. Acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público y lavado de dinero.

El exgobernador de los zapatos, las camisas y el whisky. Granier cínico afirmó tener más de mil camisas, 300 trajes, 400 pares de zapatos y 400 pantalones. No habrá tenido tiempo de estrenarlo todo ya que en junio de 2013 fue detenido y trasladado al reclusorio Oriente.

Arturo Núñez Jiménez fue gobernador por el PRD 2013 a 2018, el primero no del PRI. Durante su administración se detectaron más de 9 mil millones de pesos en irregularidades en los sectores de educación y salud. Su esposa Martha Lilia López, quien era titular del DIF, fue acusada por el supuesto uso indebido del servicio público, peculado y daños al erario.

En 2022 se reveló que en la administración de Núñez se simuló la compra de un helicóptero por más de 45 millones de pesos, operación que nunca se concretó pero sí fue cargada al erario estatal.

Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Morena de 2019 a 2021. Él nombró a Hernández Requena como secretario de Seguridad del estado de Tabasco. La organización criminal conocida como “La Barredora” -vinculada a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”- comenzó a operar alrededor del 2016, consolidándose como fuerza criminal entre 2019 y 2021.

Adán Augusto López Hernandez dejó el cargo de gobernador para ocupar el de secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Adán afirma que no sabía nada… “Que me investiguen, que la Fiscalía haga su trabajo”, afirma, pero el funcionario tiene el blindaje del fuero…

Carlos Manuel Merino Campos fue gobernador interino de Morena, 2021-2024, después de que Adán Augusto López pidiera licencia para ser secretario de Gobernación. Merino fue conocido como el “gobernador paseador” debido a su frecuencia de viajes fuera del estado. Ratificó como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena. Durante su administración los homicidios dolosos aumentaron en 2024, alcanzando cifras históricas con un incremento del 252 por ciento.

Otra ficha negra en Morena, ya que Manuel Merino Campos es ahora el titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) del gobierno de México.

Javier May Rodríguez es el actual gobernador del estado de Tabasco. May ha acusado a Adán Augusto de permitir el ascenso del grupo criminal “La Barredora”. Afirma también que la violencia del estado se debe a las omisiones y complicidades de los gobiernos anteriores.

Tabasco uno de los estados más ricos del país, tiene una larga cadena de gobernadores señalados de corrupción y solo uno fue encarcelado; todos se sirvieron de Tabasco, lo exprimieron.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no se cubrirá a nadie y que la Fiscalía debe investigar de manera autónoma. ¿Lo hará? Morena no debe palidecer…

“Aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia”, dijo el exsecretario de Gobernación. ¿Adán Augusto debe renunciar? Sí. Para que se despoje del blindaje que le otorga el fuero y sea hasta el fondo investigado.