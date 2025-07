Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, recordó a los militantes del partido que “no hay intocables”, tras el fuerte caso de Adán Augusto López, senador y ex secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Adán Augusto López se encuentra en el centro de la polémica por el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien cuenta con orden de aprehensión en México y ficha roja de la Interpol por ser líder de “La Barredora”, célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior debido a que al senador de Morena lo acusan de tener vínculos con Hernán Bermúdez Requena, ya que fue su secretario de Seguridad cuando Adán Augusto López fungió como gobernador de Tabasco, en el periodo de 2019-2023.

En medio de los señalamientos por vínculos con Hernán Bermúdez Requena y otros rumores de corrupción, la dirigente morenista, Luisa Alcalde, mandó un contundente mensaje a militantes de Morena.

“No hay intocables”, dice Luisa Alcalde a militantes de Morena tras caso de Adán Augusto López

Con el contexto anterior, la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, mandó un mensaje a militantes morenistas en el marco de las acusaciones contra Adán Augusto López por sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena.

Desde Torreón, Coahuila, Luisa Alcalde fue cuestionada por el caso de Adán Augusto López, a lo que dijo que todo recaerá en las autoridades correspondientes si determinan iniciar una investigación.

No obstante, recordó que en Morena no hay intocables, por lo que si la autoridad determina que alguna persona cometió algún delito, así sea del partido, no habrá impunidad y será juzgada por sus ilícitos.

“Si encuentras elementos de actos de corrupción se tiene que actuar, se trate de quien se trate. No importa si es de Morena o no”. Luisa Alcalde

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

¿Qué ha pasado con el caso de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena?

En consecuencia de las acusaciones contra Adán Augusto López por supuestos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, el PAN presentó una denuncia penal por nexos con el narcotráfico.

Asimismo hay quienes piden la renuncia de Adán Augusto López como senador y coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, hasta que se esclarezca su situación durante las investigaciones.

El propio Adán Augusto se dijo “a la orden” de cualquier requerimiento para las investigaciones, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitó que emitiera su postura y aclarara sus supuestos vínculos con Hernán Bermúdez Requena y La Barredora del CJNG.

Sin embargo, en los últimos días trascendió nueva información que apunta que Adán Augusto López también era cercano a Humberto Bermúdez Requena, hermano del líder de La Barredora, y estaría además involucrado en actos de corrupción por la operación de casinos durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y AMLO.