Al son de la tambora sinaloense fue convertido en una fiesta el acto de recepción para el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su cumpleaños y fue más que felicitado por el pueblo de la capital culichi.

En Sinaloa hay afecto para el mandatario y más que nunca la repetida frase de “amor con amor se paga” está presente en el idilio que el estado de los once ríos vive con el líder oriundo de Macuspana, Tabasco.

AMLO y sus mensajes

La visita del presidente siempre trae mensajes. Ha sido poco habitual que realice sus giras entre semana, sin embargo, me parece que los tiempos actuales han obligado a recorrer el país para bajar señales. No olvidemos que AMLO es un personaje de territorio, de pueblo y que entiende a la perfección el oficio de la política.

Esta vez tocó al noroeste. Estuvo en Baja California, ayer en Sonora y hoy toca Sinaloa.

La gira de trabajo de López Obrador ayer la dio a conocer el gobernador Rocha Moya. La agenda oficial es la Mesa de Seguridad, la mañanera, un desayuno con integrantes del gabinete, posteriormente se trasladarán a Badiraguato, en la cabecera municipal será la inauguración de la carretera Badiraguato- Guadalupe y Calvo, Chihuahua. A su regreso a la capital el presidente inaugurará un Banco del Bienestar.

Me molestan los comentarios clasistas y estigmatizantes de la más rancia comentocracia opositora, sobre la sexta visita presidencial a un pueblo en la sierra lleno de gente buena, trabajadora y bondadosa. A título personal, no cejaré en resaltar las cualidades de la sierra sinaloense y mucho menos de su gente.

Rocha Moya con “fierros en la lumbre”.

En su semanera de este lunes el gobernador admitió traer varios “fierros en la lumbre”, es un dicho coloquial para decir que trae algunas adversidades políticas. La visita presidencial suele dejar mensajes que clarifican y despejan tales. Un guiño para el campo sería una excelente salida.

Sinaloa es testigo de la corrupción que se ha destapado al interior de la máxima casa de estudios. Se espera una marcha en respuesta o reacción a la vinculación de proceso del ex rector Jesús Madueña e integrantes del comité de adquisiciones. Aquí podría haber gestos del presidente al respecto.

Otro flanco abierto que recibió una señal anoche cuando se le negó la entrada al ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro al hotel donde se hospedaría López Obrador.

Tras definirse las nueve coordinaciones de defensa de los 9 estados que elegirán gobernador, ahora siguen las encuestas para medir a quienes habrán de apuntalar los proyectos en el resto de las entidades en cargos federales y locales.

La visita de AMLO, a priori, no es otra cosa que un espaldarazo a la gestión y al liderazgo de su amigo Rubén Rocha Moya. En mi opinión, no es para el gobernador en sí, pues conoce su lugar, sino para varios que no entienden que es el jefe político en el estado y ¡ah cómo intentan brincárselo tocando puertas en el centro del país!

Ese respaldo traería en consecuencia nuevos alineamientos de grupos en torno al mandatario sinaloense y derribaría las falacias de la comentocracia opositora.

Ya veremos mañana si hay algún otro mensaje encriptado.

Apoyo a AMLO en Sinaloa

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx