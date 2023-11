En este espacio he venido explicando los tiempos de la política. El semestre anterior era de acuerdos y este está siendo de definiciones. El último tramo del año ya está evidenciando los nombres que habrán de apuntalar los proyectos locales de la contienda presidencial del 2024 .

De la entrevista con la senadora Imelda Castro, rescato que fue clara al decir que se necesita una campaña muy cercana a la gente, con candidatos rentables. Ya alguna vez escuché que “se necesita quien jalé la carreta” y no solamente que se suban a ella para cargarle más peso.

Me parece que hay señales que están dadas, y más que habrá con la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa. La gira presidencial deja siempre mensajes políticos, lo que dice y hace, así como lo que no, son señas que hay que descifrar, sobre todo viniendo de un personaje tan avezado políticamente como lo es AMLO. Destaco esto, porque, el mandatario nacional en temas políticos no deja cabos sueltos. Es hábil operador de sus intereses.

El presidente viene en una semana donde se definirán también quienes serán los personajes que podrían aspirar a una candidatura federal por la vía plurinominal (las inscripciones serán del 20-25 de noviembre).

La efervescencia política va en aumento. Todos se mueven rumbo a 2024, de maneras distintas, pero lo hacen . Decía que hay señales dadas y me queda claro el rol que están ocupando los actores actualmente.

Recapitulando, el gobernador Rubén Rocha Moya públicamente ha dicho que solo ha pedido “respeto y que no se peleen” entre sí los miembros de su gabinete, es fácil inferir que en lo corto ha sido muy claro en sus indicaciones al grupo político: unidad.

Rubén Rocha Moya encabezando el contingente de Sinaloa en apoyo a AMLO

La segunda señal ha sido la jugada de Enrique Inzunza, al registrarse como aspirante al Senado . El único hombre del ‘rochismo’ que se ha registrado, ello refrenda el mensaje de unidad por parte del grupo del gobernador. Nadie que le haga sombra al alfil badiraguatense para el Senado.

Que personajes como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, Feliciano Castro Melendrez, presidente de la JUCOPO en el Congreso y Enrique Díaz, secretario de finanzas declinaran registrarse, y ‘esperen’ la convocatoria local, es una clara señal de los roles que jugarán en el ‘lineup’ del gobernador. Otro nombre que decidió esperar es el delegado de los programas para el Bienestar Omar López Campos, quien tampoco se registró para cargos federales.

El registro de la diputada federal Ana Ayala para el Senado, me parece una apuesta alta de la legisladora, que se la jugó con Adán Augusto. Más cauto el diputado Ambrosio Chávez, que coordinó los esfuerzos de la corcholata tabasqueña en Sinaloa y a pesar de ese respaldo, atiende una realidad distinta y esperará los tiempos para el registro local.

Tere Guerra, secretaria de las Mujeres del estado, hizo lo propio, ni siquiera se apuntó para la diputación federal y abiertamente dijo que esperaría la convocatoria local, no así la diputada Victoria Sánchez que alzó la mano para buscar un escaño federal.

Por su parte, Merary Villegas como dirigente de Morena en la entidad, ha alzado la mano para buscar la alcaldía de Culiacán y ha solicitado reinstalarse en el cargo de diputada federal. Una estrategia que le permitirá acercarse al centro y respirar un poco con el salario de legisladora para moverse en sus aspiraciones. Ve en Ignacio Mier, líder de la bancada morenista la posibilidad de que le favorezca en la unción.

El registro de personajes como Yadira Marcos y Alonso Ramírez Reyes son señales de movimientos de grupos de Morena que juegan fuera del equipo del gobernador. La diputada obedece intereses personales y el hijo de Ramírez Cuellar, apuesta a brincarse al jefe político estatal aduciendo un enlace directo con Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

El haberse registrado no es garantía de lograr la candidatura. El proceso de selección es muy claro, quien resulte con mejores números por el método de encuesta interna en Morena será quien logre encabezar los distintos distritos electorales. Hay perfiles con trayectoria importante. Pero hay otros que, tras ganar, no han regresado ni a su colonia. Sería contradictorio buscar una nueva posición y no responderle al electorado.

Quienes se apuntaron y quienes no, me parece que es un termómetro de cómo se está moviendo la clase política de cara al 2024, sobre todo por la disciplina mostrada en el grupo del gobernador y en aquellos que al parecer tratan de buscar una coyuntura diferente.

Ahora bien, este fin de semana trascendió una fotografía en la que aparecen Enrique Inzunza, Wilfredo Veliz Figueroa y me llamó la atención la presencia de Juan de Dios Gámez en la foto. Se supo que la toma fue en la previa de un curso para aspirantes por parte de Morena . El alcalde culichi podría buscar la reelección si el tema de género le favorece, aunque la posibilidad de ocupar algún otro espacio no se descarta.

Lo cierto es que a más tardar el 24 de enero la Comisión Nacional de Elecciones declarará las candidaturas finales por el principio de mayoría relativa, y para el 31 las plurinominales. ¡A esperar!

