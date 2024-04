“You had the grace to hold yourself

While those around you crawled

They crawled out of the woodwork

And they whispered into your brain

They set you on the treadmill

And they made you change your name”

(Tuviste la gracia de plantar cara

Mientras los que te rodeaban se arrastraban

Se arrastraban de las grietas

Y susurraban en tu cerebro

Te ponían en la caminadora

Y te hacían cambiar de nombre)

ELTON JOHN