Hay lógica en la siguiente afirmación de Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero: “Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión… Si habla, tiene en sus manos dos activos que ningún criminal tenía: documentación y grabaciones , y que no tiene por qué mentir porque no tiene nada que ganar al estar condenado y sentenciado. Su incentivo sería otro: que de quienes presumiblemente tiene pruebas que son criminales, no se vayan impunes. Esto, claro, si llega a un acuerdo con los fiscales”.

Sería interesante que el operador de la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón cantara en Estados Unidos . Debe tener mucha información sobre políticos corruptos que trabajan o trabajaron para el crimen organizado. Sobre todo, tendrá “documentación y grabaciones” de quienes fueron sus compañeros en el gabinete calderonista, en el que García Luna fue secretario de Seguridad Pública.

Enseguida la lista de las personas que podrían estar en serios problemas si Genaro Garcia Luna confesara todo lo que sabe:

1 . En primer lugar, el propio Felipe Calderon, quien permitió —y quizá se benefició de— las fechorías de García Luna.

2 . El primer secretario de Gobernación de Calderón, Francisco Javier Ramírez Acuña.

3. El tercer secretario de Gobernación de Calderón —el segundo falleció—, Fernando Gómez-Mont Urueta.

4. El quinto secretario de Gobernación de Calderón —el cuarto también falleció—, Alejandro Alfonso Poiré Romero.

5. La canciller de Calderón, Patricia Espinosa Cantellano.

6. El secretario de Defensa de Calderón, Guillermo Galván Galván.

7. El secretario de Marina de Calderón, Mariano Francisco Saynez Mendoza.

8. El primer secretario de Hacienda de Calderón, Agustín Guillermo Carstens Carstens.

9. El segundo secretario de Hacienda de Calderón, Ernesto Javier Cordero Arroyo.

10. El tercer secretario de Hacienda de Calderón, José Antonio Meade Kuribreña.

11. La primera secretaria de Desarrollo social de Calderón, María Beatriz Zavala Peniche.

12. El tercer secretario de Desarrollo social de Calderón —el segundo ya fue mencionado—, Jesús Heriberto Félix Guerra.

13. El secretario de Medio Ambiente de Calderón, Juan Rafael Elvira Quesada.

14. La primera secretaria de Energía de Calderón, Georgina Kessel Martínez.

15. El tercer secretario de Energía de Calderón —el segundo ya fue mencionado—, Jordy Herrera Flores.

16. El primer secretario de Economía de Calderón, Eduardo Sojo Garza-Aldape.

17. El segundo secretario de Economía de Calderón, Gerardo Ruiz Mateos.

18. El tercer secretario de Economía de Calderón, Bruno Francisco Ferrari García de Alba.

19. El primer secretario de Agricultura de Calderón, Alberto Cárdenas Jiménez.

20. El segundo secretario de Agricultura de Calderón, Francisco Mayorga Castañeda.

21. El primer secretario de Comunicaciones de Calderón, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler.

22. El segundo secretario de Comunicaciones de Calderón, Juan Francisco Molinar Horcasitas.

23. El tercer secretario de Comunicaciones de Calderón, Dionisio Pérez-Jácome Friscione.

24. El primer secretario de la Función Pública de Calderón, Germán Martínez Cázares.

25 . El segundo secretario de la Función Pública de Calderón, Salvador Vega Casillas.

26. El tercer secretario de la Función Pública de Calderón, Rafael Morgan Ríos.

27. La primera secretaria de Educación de Calderón, Josefina Vázquez Mota.

28. El tercer secretario de Educación de Calderón —el segundo falleció—, José Ángel Córdova Villalobos.

29. El segundo secretario de Salud de Calderón —el primero ya fue mencioado—, Salomón Chertorivski Woldenberg.

30. El primer secretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano Alarcón.

31. La segunda secretaria del Trabajo de Calderón, Rosalinda Vélez Juárez.

32. El secretario de la Reforma Agraria de Calderón, Abelardo Escobar Prieto.

33. El primer secretario de Turismo de Calderón, Rodolfo Elizondo Torres.

34. La segunda secretaria de Turismo de Calderón, Gloria Guevara Manzo.

35. El primer titular de la Consejería Jurídica de Calderón, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández.

36. El segundo titular de la Consejería Jurídica de Calderón, Miguel Alessio Robles Landa.

37. El primer titular de la PGR de Calderón, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.

38. El segundo titular de la PGR de Calderón, Arturo Chávez Chávez.

39. La tercera titular de la PGR de Calderón, Marisela Morales Ibáñez.

Si confesara sus relaciones de complicidad, a las mencionadas personas delataría Genaro García Luna. Porque, desde luego, son de las que este siniestro personaje podría tener “documentación y grabaciones”.

Absurdo que Riva Palacio sostenga que García Luna posee información sobre personas importantes de la 4T. No podría tenerla porque la gente de la izquierda mexicana llegó al poder un año antes de que el excolaborador de Calderón fuera detenido en Texas. Así que él no tuvo acceso a nada relevante relacionado con quienes hoy gobiernan la nación.

En resumidas cuentas, si García Luna da a conocer a sus cómplices, estos necesariamente participaron en el equipo de Calderón.