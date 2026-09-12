Hay fechas que pertenecen al calendario y otras que pertenecen para siempre a la memoria de la humanidad. El 11 de septiembre es una de ellas. Han pasado 25 años y, sin embargo, todavía hay millones de personas que recuerdan exactamente dónde estaban cuando el mundo cambió frente a una pantalla de televisión.

Yo también.

Estaba desayunando. Era una mañana cualquiera. La televisión estaba encendida cuando apareció la imagen de una de las Torres Gemelas humeando. Como muchos, pensé que era un accidente terrible. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Y entonces, en tiempo real, vi el segundo avión estrellarse contra la otra torre.

Recuerdo el silencio. Recuerdo la incredulidad. Recuerdo esa sensación de que aquello no podía estar sucediendo. En ese instante comprendimos que no era un accidente: era un ataque contra personas, contra una ciudad y contra la idea misma de que el mundo era un lugar seguro.

Hay imágenes que nunca abandonan la memoria. Las personas corriendo cubiertas de polvo. Los bomberos entrando cuando todos salían. Las llamadas de despedida. Las torres desplomándose como si también se derrumbara una parte de nuestra inocencia. Casi tres mil personas murieron ese día.

Pero el 11 de septiembre nunca ha sido solamente una cifra. Detrás de cada víctima había una historia, una familia, un proyecto de vida. Padres que nunca regresaron a casa. Hijos que crecieron sin volver a abrazar a sus madres. Amigos que quedaron esperando una llamada que jamás llegó.

Y, 25 años después, sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué puede un ser humano llegar a odiar tanto?

Nadie nace queriendo destruir a otro. Nadie nace creyendo que matar inocentes es un acto de justicia. El odio no es un instinto; es un aprendizaje. Se cultiva poco a poco. Primero nos enseñan a desconfiar del diferente. Después a despreciarlo. Más tarde a temerle. Y finalmente aparece la idea más peligrosa de todas: convencernos de que el otro merece morir porque piensa distinto. Así nace el fanatismo. Y pocas cosas han sido tan manipuladas por el hombre como la religión.

No porque las religiones sean violentas. Al contrario. Las religiones del mundo hablan de amor, misericordia, compasión y perdón. El problema aparece cuando algunos hombres deciden apropiarse de Dios para convertirlo en bandera de guerra. Se mata en nombre de un Dios que enseña a amar. Se persigue en nombre de una fe que debería unir. Se destruye al prójimo prometiendo recompensas celestiales. Cuando alguien afirma que Dios necesita que asesines a otro ser humano para defenderlo, ya no está hablando de Dios. Está hablando del odio disfrazado de fe.

El terrorismo entendió algo terrible: para matar primero hay que deshumanizar.

La víctima deja de tener nombre. Ya no importa su historia ni su familia. Se convierte únicamente en “el enemigo”. Y cuando una persona deja de ver humanidad en la otra, cualquier atrocidad parece justificable. Pero sería un error pensar que esa lección pertenece solamente a Al Qaeda o al terrorismo islámico. El odio cambia de rostro. Hoy puede esconderse detrás de una religión, de una ideología política, del nacionalismo, del racismo o incluso de las redes sociales. Vive en cualquier discurso que convierte al diferente en alguien indigno de existir.

Por eso el 11 de septiembre sigue siendo una advertencia para todos.

También para quienes utilizan la religión para dividir. También para quienes creen que Dios pertenece exclusivamente a un grupo. También para quienes convierten la fe en un arma política. Y vale la pena decirlo con claridad: culpar a todos los musulmanes por el terrorismo sería repetir exactamente la lógica del fanático. Millones de musulmanes condenaron aquellos atentados y también han sido víctimas del extremismo. El enemigo nunca ha sido una religión; el enemigo es el fanatismo que secuestra cualquier religión para sembrar muerte.

Han pasado 25 años y el mundo continúa viendo guerras, atentados, persecuciones religiosas y discursos de odio. La tecnología avanzó más rápido que nuestra capacidad para aprender de la historia.

Tal vez por eso esta fecha sigue doliendo. Porque nos recuerda que la civilización es mucho más frágil de lo que creemos. Que basta un puñado de hombres convencidos de que poseen la verdad absoluta para provocar una tragedia que cambie al planeta entero. Esta mañana, mientras recordaba aquel desayuno y aquella televisión transmitiendo la historia en vivo, pensé en algo más.

Mis hijos crecieron en un mundo que ya conocía el terrorismo, la polarización y el odio globalizado. Ellos no vivieron ese momento como nosotros. Nosotros vimos cómo el mundo cambiaba en cuestión de minutos. Ellos nacieron en un mundo que ya era distinto. Y ahí está nuestra responsabilidad. En enseñarles que ninguna diferencia religiosa, política o cultural justifica la violencia. Que defender una idea jamás puede significar eliminar al que piensa diferente. Que la fe auténtica nunca necesita bombas para sostenerse.

El 11 de septiembre no debería ser solamente un día para recordar una tragedia estadounidense. Debería ser un día para recordar un fracaso profundamente humano. El fracaso de quienes eligieron el odio sobre la convivencia. El fracaso de quienes usaron a Dios para justificar el crimen. El fracaso de quienes olvidaron que, antes que creyentes, ciudadanos o ideologías, todos somos personas.

Hoy recordemos a las víctimas.

Pero también hagamos un compromiso silencioso. Que nuestras palabras no alimenten el odio. Que nuestras diferencias no se conviertan en enemigos. Y que nunca permitamos que alguien vuelva a convencernos de que Dios puede estar del lado de quien asesina inocentes.

Porque las Torres Gemelas cayeron hace 25 años y hoy lo verdaderamente peligroso sería que también se derrumbara nuestra capacidad de reconocernos como seres humanos.