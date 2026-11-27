Volkswagen presentó en México el Lamando GTS 2027, el primer auto fabricado en China que la marca alemana comercializará en el país. Se trata de un sedán que busca posicionarse por encima del Jetta.

El nuevo modelo de sedán es producido en China mediante la alianza SAIC-Volkswagen y representa una apuesta de la automotriz por ampliar su oferta en el mercado mexicano.

Volkswagen incorpora a su catálogo mexicano el Lamando GTS, producido en China

Volkswagen incorporó en México su primer auto fabricado en China, con nueva tecnología y un motor turbo de 217 caballos de fuerza (hp), que busca ganar posición sobre el Jetta de la misma compañía.

Volkswagen trae a México su primer auto fabricado en China: así es el Lamando GTS (Volkswagen )

Su llegada también marca una diferencia en la estrategia de manufactura de la empresa, que hasta ahora había comercializado principalmente vehículos producidos en otras regiones.

El Lamando GTS tiene una carrocería tipo liftback, con una silueta similar a la de un coupé y una longitud de 4.78 metros. Está desarrollado sobre la plataforma MQB Evo, que comparte con otros modelos del Grupo Volkswagen.

Entre las características exteriores del Lamando GTS destacan los faros Matrix LED, luces traseras LED, emblema iluminado, rines de 19 pulgadas, techo panorámico y acceso sin llave.

En el interior incorpora una pantalla central de 12.9 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10.25 pulgadas, aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico e iluminación ambiental de 30 colores.

Volkswagen trae a México su primer auto fabricado en China: así es el Lamando GTS (Especial)

En materia de seguridad cuenta con 10 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistencias como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, monitor de punto ciego y mantenimiento de carril.

El nuevo modelo de Volkswagen llegará en una sola versión con un precio de lista de 799 mil 990 pesos. Lamando GTS 2027 estará disponible en México a partir del 30 de noviembre de 2026.