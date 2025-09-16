Para todos los Potterheads en México, insiders acaban de compartir los coleccionables que tendremos por el reestreno de las películas; ni más ni menos que vasos de Harry Potter en Cinemex.

Lo mejor de todo es que dieron la fecha de lanzamiento y el precio de los vasos de Harry Potter en Cinemex, además de un vistazo a su diseño.

Precio de los vasos de Harry Potter en Cinemex

De acuerdo con la gente de Vasos de cine y coleccionables, los vasos de Harry Potter en Cinemex tendrán un precio en la dulcería de 320 pesos.

Como suele suceder desde hace unos años en esta exhibidora, no se venderán vasos de Harry Potter en Cinemex por separado, estos vendrán en un combo que incluye 2 coleccionables y palomitas.

Harry Potter (Warner Bros. Discovery)

En total son 4 diseños diferentes de los promocionales, por lo que si quieres toda la colección deberás de comprar dos combos, para que te den todos los vasos.

Toma en cuenta que los diseños que te toquen dependerán de las existencias en el cine, es posible que haya versiones que se terminen antes que otras, como ha sucedido con promocionales en otras ocasiones.

Vasos de Harry Potter en Cinemex (Vasos de Cine y Coleccionables)

¿Cuándo estarán disponibles los vasos de Harry Potter en Cinemex?

Los vasos de Harry Potter en Cinemex estarán disponibles el próximo 18 de septiembre de 2025; aunque no se mencionaron los complejos en los que estarían disponibles.

Es posible que los vasos de Harry Potter en Cinemex se limiten a los complejos de más importantes de la exhibidora, así como aquellos que estén en las ciudades más importantes del país.

Hay que mencionar que los promocionales se venderán el mismo día que se reestrenarán las películas de Harry Potter en Cinemex, así los fans podrán revivir toda la magia de estas películas con el mencionado combo.

Los vasos estarán disponibles hasta mediados de octubre o agotar existencias, una vez que se terminen no habrá más unidades; para que lo tengas en mente si ya no encuentras en tu cine más cercano.