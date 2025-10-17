La empresa china XPeng Aeroht comenzará con la producción en masa de coches voladores para 2026; estos son sus planes.

Desde enero de 2025, la empresa china había presentado su SUV eléctrico con características de vuelo que, para ese momento, ya tenía al menos 3 mil pedidos a entregar para 2026.

El proyecto que comenzó en 2024 establecía un financiamiento de 150 millones de dólares para la construcción de sus coches voladores, que solo el pasado 12 octubre protagonizó la primera prueba tripulada.

Auto volador de XPeng Aeroht (Especial)

XPeng Aeroht, empresa china, comenzará a producir coches voladores en masa para 2026

El CEO de Xpeng Aeroht, He Xiaopeng dio a conocer que comenzarán desde este jueves 16 de octubre con la producción en masa de sus coches voladores y comercializarlos para el próximo 2026.

La misiva se llevará a cabo en la planta de Xpeng Aeroht y su fábrica en Guangzhou, para cumplir con la producción en masa pero también con los pedidos, como las 600 unidades solicitadas en Medio Oriente.

Dicha planta de la empresa en China tendría una capacidad para producir hasta 10 mil unidades; sin embargo, se desconoce las fechas de lanzamiento en todo el mundo, como México.

Referente al precio del AeroHT Land Aircraft Carrier, el coche volador de Xpeng Aeroht, se estima que vaya desde los 200 mil dólares (3 millones 686 mil pesos).