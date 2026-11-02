Congeladores, refrigerados y cámaras frigoríficas sufrieron de un ciberataque en 7 países de Europa. La situación ha generado pérdidas millonarias a los supermercados.

El hackeo habría iniciado semanas atrás con un ciberataque a las cámaras frigoríficas en bases militares de Estados Unidos, pero en ese momento se creyó un error de la máquina.

Manipulan cadena de frío en supermercados europeos; 7 países sufren pérdidas millonarias

La madrugada del 2 de noviembre de 2026 se informó de un nuevo ciberataque que sufrió la cadena de frío que incluye congeladores, refrigeradores y cámaras frigoríficas, a supermercados europeos.

Con un primer reporte de hackeo en Francia, este 2 de noviembre se sumaron a la vulneración 7 países más de Europa tales como Bélgica, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Estonia y Finlandia.

Según los encargados de tiendas como ICA, Ahold Dehaize, Carrefour, Spar y SuperValu, la vulneración ocurrió durante la madrugada y llevó a que la temperatura de los refrigeradores cambiara drásticamente hasta los 50 grados.

Este hecho llevó a que la cadena de frío de los productos de los supermercados se rompiera y comenzara su descomposición, además de que hubo daños a la máquina e incluso pequeños incendios.

Ahora se sabe que el ciberataque que sufrieron los supermercados en Europa están viviendo pérdidas millonarias entre los productos descompuestos y las afectaciones a los refrigeradores.

Bases militares de Estados Unidos habrían sido las primeras en ser vulneradas

Antes del ataque que vivió Francia en sus refrigeradores, Estados Unidos reportó el mismo ataque en algunas de sus bases militares. Sin embargo, en aquel momento no creyó que fuese una vulneración a su sistema.

Ahora, ante los hechos en Europa, el Pentágono investiga el ciberataque en las bases militares de Estados Unidos y los hechos ocurridos en el otro continente.