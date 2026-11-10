La agencia de ciberseguridad de la UE (ENISA) emitió una alerta tras una serie de hackeos en diversos países, que involucró a refrigeradores inteligentes.

Juhan Lepassaar, director ejecutivo de la ENISA, señaló que varios refrigeradores de establecimientos comerciales de la UE se vieron comprometidos y temen que se pueda extender a los hogares.

UE ve posible extensión de ciberataques a electrodomésticos en hogares

De acuerdo con las autoridades de la UE, durante los meses de octubre y noviembre, supermercados en al menos 12 países europeos sufrieron ciberataques coordinados que afectaron a refrigeradores.

Al analizar estos eventos, la UE lanzó una alerta general por posibles ciberataques a otros electrodomésticos o refrigeradores en hogares del continente.

Unión Europea (Reuters)

Lepassaar enfatizó que, aunque el objetivo hayan sido los refrigeradores comerciales, la amenaza podría extenderse a routers y otros aparatos del hogar.

El jefe de ciberseguridad de la UE destacó la colaboración activa entre grupos de ciberamenazas vinculados a gobiernos de Irán, Rusia, China y Corea del Norte, orientados a vulnerar empresas e intereses europeos.

Lepassaar argumentó que la ciberseguridad exige recursos financieros sostenidos e instó a los fabricantes a garantizar que todos los equipos sean “seguros desde su diseño”.

Un fallo de seguridad podría desencadenar parálisis en servicios esenciales, como hospitales, cuerpos de bomberos, servicios policiales y redes de transporte público.

Como medida de contención, la Unión Europea implementará normativas ciberseguras el próximo año y planea duplicar el presupuesto y la plantilla de la agencia ENISA.

Refrigeradores en supermercados. (Nicolás Rueda/Pexels)

Francia fue el más afectado por los ciberataques a refrigeradores en la UE

Según el reporte, Francia fue el país más afectado por el hackeo a refrigeradores de la UE. Durante los días 11 y 12 de octubre, se alteraron los sistemas de temperatura en varias tiendas en el país.

Lo cual obligó a los establecimientos en Francia a tirar todo el inventario de alimentos perecederos que no soportaron el cambio de una temperatura.

Las autoridades francesas atribuyeron la responsabilidad de esta ofensiva digital al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

No obstante, hasta el momento no se tiene una certeza real de quién estuvo detrás del este ciberataque coordinado.