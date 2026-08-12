Trump Media, la empresa de comunicaciones de Donald Trump, perdió 238 millones de dólares y sus acciones se desploman ante un panorama poco favorecedor.

De acuerdo con medios, la situación incluso provocó que Trump Media incursionara en otras líneas de negocio ajenas a las comunicaciones, pero con pocos resultados.

Ahora, Trump Media ha vuelto a su puesta original y buscará monetizar las publicaciones de Donald Trump, como un sistema de servicio prepago para acceder antes que nadie a las declaraciones del mandatario.

Donald Trump lanza 'Truth', su nueva red social (Stefani Reynolds / AFP / AFP)

Trump Media busca vender publicaciones de Donald Trump y desata críticas

Luego de perder 238 millones de dólares, Trump Media ha llevado a cabo numerosas iniciativas para impulsar el valor de sus acciones en la bolsa, explorando oportunidades en compañías de distintas ramas como:

Apuestas en línea

Finanzas

Fondos de inversión

Compra y custodia de bitcoin

Energía nuclear

A pesar de la caída continua de sus acciones, los directivos han decidido reenfocar Trump Media hacia el sector de las comunicaciones, brindando acceso rápido a las publicaciones de Trump a cambio de una tarifa.

En resumen, Trump Media busca convertir las “primicias presidenciales” en tiempo real en un negocio, ofreciendo las publicaciones del presidente como un producto financiero.

La iniciativa no ha pasado por alto para los demócratas y los detractores de Donald Trump, quienes acusan que esta acción es poco ética debido a su posición como presidente de Estados Unidos.