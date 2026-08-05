Un hombre fue detenido en el campo de golf de Donald Trump de Los Ángeles que fue localizado con un cargador lleno de balas.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el hombre estaba tomando fotos y videos de los preparativos de seguridad previo a un evento de recaudación del presidente de Estados Unidos.

El hombre fue detenido y acusado de varios delitos como posesión de un arma escondida y robo.

Detienen a un hombre con un arma y cargador cerca del campo de golf de Trump en Los Ángeles

Un hombre que observaba los preparativos de seguridad del campo de golf de Trump fue detenido en posesión de un arma y un cargador con 16 balas.

De acuerdo con los reportes, el hombre tomó fotos y videos del operativo de seguridad dos días antes del evento de recaudación de fondos que el presidente realizó en el campo el 4 de agosto.

Las autoridades señalaron que, tras la detención donde aseguraron el arma cargada, el lunes 3 de agosto se realizó el cateo del domicilio del detenido, donde encontraron:

armas de fuego

cargadores

municiones

chalecos a prueba de balas

Asimismo, resaltaron que también encontraron cuadernos “con declaraciones preocupantes”.

Identifican a hombre que vigilaba campo de golf de Trump

Por otra parte, el Departamento del Sheriff señaló que se identificó como Jeanine John Taele de 38 años al hombre que vigilaba el campo de golf donde Trump realizó una cena privada de recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano.

Taele fue acusado por portar un arma de fuego oculta en un vehículo, un delito menor, así como de varios delitos graves como:

robo en segundo grado

posesión de un cargador de alta capacidad

posesión de un rifle o escopeta de cañón corto

El Departamento de Sheriff compartió además que Jeanine John Taele estaba siendo investigado por el Departamento de Policía de El Segundo por robo.