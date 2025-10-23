En una reunión que refuerza la confianza internacional, el CEO global de Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, visitó las oficinas del Diputado Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

El encuentro se realizó un día después de que el empresario japonés fuera recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

CEO de Mazda destaca el trabajo de los mexicanos en planta de Guanajuato (Cortesía)

Mazda reconoce la calidad de trabajadores mexicanos

Masahiro Moro destacó que la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, donde CATEM representa a los trabajadores, se encuentra entre una de las más destacadas fuera de Japón.

“Se encuentra al mismo nivel que la de Hiroshima, gracias a la calidad, disciplina y compromiso de los obreros mexicanos” Masahiro Moro, CEO de Mazda

Por su parte, el legislador celebró la reunión como un reflejo del “nuevo sindicalismo moderno”, impulsado por la CATEM, enfocado en fortalecer la relación entre capital y trabajo.

“Celebro que ayer haya tenido un fructífero acercamiento con nuestra Presidenta, México vive un momento crucial para consolidar el crecimiento económico y, como CATEM, nuestro compromiso es cuidar todas las inversiones que lleguen, garantizando la armonía entre capital y trabajo” Pedro Haces, líder del CATEM

Asimismo, destacó la relevancia del T-MEC en el panorama actual, y reconoció los esfuerzos del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por incluir a todos los sectores en el diálogo regional que definirá el rumbo económico hacia el 2026.

En esta reunión participaron Verenisse Ruiz, delegada nacional de la industria automotriz de CATEM, la diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Carlos Monroy, presidente de Mazda México.

Con esta visita del CEO de Mazda se marca un precedente en la relación entre la industria automotriz global y el sindicalismo mexicano, consolidando a CATEM como un referente en la defensa del empleo digno.