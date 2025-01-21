Telcel ha anunciado un nuevo paquete Amigo Sin Límites, con estas nuevas ofertas pretende atraer muchos más usuarios.

Telcel es una de las telefonías más usadas por la gran cobertura que tiene en todo México, además de Estados Unidos Y Canadá.

¿Tu compañía es Telcel? Te decimos cuáles son las nuevas ofertas de Amigo Sin Límites para que puedas adquirirlas.

Nuevos Paquetes Telcel: Cuáles son las nuevas ofertas de Amigo Sin Límite

Telcel tiene nuevas ofertas en Amigo Sin Límite y ahora permite comprar paquetes por varios meses, aunque los beneficios no cambian tanto.

De ahora en adelante, Telcel tiene dos nuevos paquetes, que son:

Paquete Amigo Sin Límite 2400, que tiene una duración de 12 meses y cuesta 2 mil 400 pesos

Paquete Amigo Sin Límite 1200, con una duración de seis meses y cuesta mil 200 pesos

Cualquiera de los dos paquetes ofrece llamadas y mensajes ilimitados, Facebook, Messenger, X, Snapchat e Instagram ilimitado, y 6 GB de datos para navegación.

Asimismo, estratos nuevos paquetes de Telcel incluyen 500 MB para Claro Música y Amazon Prime Video versión móvil.

Todos estos beneficios también se obtienen con el paquete Amigo Sin Límite 200, que es por un mes, incluso, el precio de los nuevos paquetes es equivalente a 200 pesos al mes.

Sin embargo, la gran diferencia y ventaja es que al comprar el paquete Telcel 1200 o 2400 se obtiene el doble de datos de navegación que en Amigo Sin Límite 200.

Paquete Amigo Sin Límite (captura de pantalla)

Nuevos Paquetes Telcel: Qué otras ofertas tienen los paquetes Amigo Sin Límite

Telcel tiene una variedad de ofertas en paquetes Amigo Sin Límite, el costo depende de los días de beneficio, los paquetes más usados son:

Paquete Amigo Sin Límite 100

Paquete Amigo Sin Límite 200

Paquete Amigo Sin Límite 270

Paquete Amigo Sin Límite 300

Paquete Amigo Sin Límite 400

Paquete Amigo Sin Límite 500

Todos estos paquetes, excepto el de 100, ofrecen más de 3 GB en navegación, sin embargo, Telcel anunció que ahora Amigo Sin Límite 100 tendrá un aumento de 50% de GB.