Será a partir de 2025 que Bait, la telefonía móvil de Walmart, implementará nuevos planes de renta que pondrían a temblar a Telcel y AT&T en su guerra por obtener más clientes.

Si bien, Telcel ha tenido una gran parte de los usuarios en México posicionándolo como el servicio más utilizado, en últimos años la variedad de telefonías aumentó , como Bait que en 5 años creció 15.1 millones de usuarios.

Además de los nuevos planes de renta de Bait, Telcel también anunció cambios pero en sus recargas de 50 y 200 pesos, que benefician a los datos más redes sociales así como la vigencia de la misma.

Bait anuncia nuevos planes de renta para 2025 para competir con Telcel y AT&T

Para Expansión, el director de Bait, Gabriel Cejudo, anunció que apostará por los planes de renta en el primer semestre de 2025, tal como declaró en entrevista, para terminar de consolidar a la telefonía.

De acuerdo con sus palabras, ya con una base de suscriptores de recarga robusta así como la implementación de los Centros de Experiencia como tiene Telcel y AT&T, vienen los planes de renta, fase de ingreso importante.

Agregó que si bien Bait se ha consolidado en el prepago (recargas) todavía falta para que tengan el mercado que quieren, razón para que lancen los planes de renta para quienes prefieren este tipo de servicio como lo ofrece Telcel y AT&T.

Y es que cita Expansión que los planes de renta y el despliegue de la red 5G de Telcel y AT&T, le permitió al primero incrementar un 8.5% su Ingreso Promedio por Usuario, en casi 177 pesos.

El director de Bait también mencionó otros planes a implementar para que aumente también su Ingreso Promedio por Usuario, que de momento es bajo con 72 pesos, de acuerdo con datos de The CIU.

Entre dichas medidas a impulsar durante su gestión en Bait está el ampliar el portafolio de servicios y ofrecer mayor cobertura, pese a las quejas interpuesta por AT&T y Telcel sobre la relación de la telefonía de Walmart con Altán Redes.

AT&T y Telcel acusan que Bait es favorecido por Altán Redes

En la entrevista de Expansión también se menciona que AT&T y Telcel están incómodos con el avance de Bait, que se ha convertido en la cuarta telefonía más importante de México, por lo que interpusieron una queja.

El recurso lo presentaron ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), alegando que Altán Redes, operador de una red mayorista, dio condiciones favorables a Bait que violan la neutralidad de la red.

Esto, acorde con lo que se dio a conocer de dicha queja en donde Telcel señaló que se crearon distorsiones, por lo que Bait creció de manera considerable hasta llegar a los 15.1 millones al tercer trimestre de 2024.

Al respecto, el IFT dio a conocer que Altán Redes no violó la neutralidad con Bait, ya que Walmart tiene gran poder adquisitivo y red de ventas, por lo que descartó la denuncia de Telcel.