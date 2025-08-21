Tajín x Rare Beauty es la nueva colaboración que ya se vende en México, por lo que te decimos el precio y en dónde conseguir el set para labios y mejillas de Selena Gomez.

A través de sus redes sociales oficiales, se anunció la nueva colaboración entre Tajín x Rare Beauty, y te damos todos los detalles para que puedas conseguirlas en México.

Este es el precio del set de Tajín x Rare Beauty que ya se vende en México

Ya se anunció la nueva colaboración de Tajín x Rare Beauty, es decir la marca de maquillaje de Selena Gomez y una de las marcas mexicanas de botanas más populares.

Pero ¿ya hay precio del set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty? Te lo decimos para que seas el primero en conseguirlo.

El set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty de Selena Gomez cuenta con un precio de 730 pesos.

Por lo que esta colaboración de Tajín x Rare Beauty, por ese precio te estarás llevando el gloss y el blush de la nueva colección de Selena Gomez con la marca de botanas mexicana.

Tajín x Rare Beauty
Tajín x Rare Beauty (Sephora)

¿Dónde conseguir el set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty?

A través de sus canales oficiales, tanto redes sociales como páginas en línea se reveló la nueva colaboración de Tajín x Rare Beauty.

Se trata de un set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty que en efecto, ya se vende en México pero ¿en dónde puedes conseguirlas?

El set de mejillas y labios de la nueva colaboración entre Tajín x Rare Beauty, se puede conseguir en las tiendas de Sephora México, tanto físicas como virtuales y en la página oficial de Rare por tiempo limitado.

Esta colaboración de Tajín x Rare Beauty cuenta con un set de blush y gloss:

  • Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy
  • Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono clásic

Este último tiene ingredientes para hidratar los labios desde el instante en el que se coloque como con el paso del tiempo.