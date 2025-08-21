Tajín x Rare Beauty es la nueva colaboración que ya se vende en México, por lo que te decimos el precio y en dónde conseguir el set para labios y mejillas de Selena Gomez.

A través de sus redes sociales oficiales, se anunció la nueva colaboración entre Tajín x Rare Beauty, y te damos todos los detalles para que puedas conseguirlas en México.

Este es el precio del set de Tajín x Rare Beauty que ya se vende en México

Ya se anunció la nueva colaboración de Tajín x Rare Beauty, es decir la marca de maquillaje de Selena Gomez y una de las marcas mexicanas de botanas más populares.

Pero ¿ya hay precio del set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty? Te lo decimos para que seas el primero en conseguirlo.

El set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty de Selena Gomez cuenta con un precio de 730 pesos.

Por lo que esta colaboración de Tajín x Rare Beauty, por ese precio te estarás llevando el gloss y el blush de la nueva colección de Selena Gomez con la marca de botanas mexicana.

Tajín x Rare Beauty (Sephora)

¿Dónde conseguir el set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty?

A través de sus canales oficiales, tanto redes sociales como páginas en línea se reveló la nueva colaboración de Tajín x Rare Beauty.

Se trata de un set de mejillas y labios de Tajín x Rare Beauty que en efecto, ya se vende en México pero ¿en dónde puedes conseguirlas?

El set de mejillas y labios de la nueva colaboración entre Tajín x Rare Beauty, se puede conseguir en las tiendas de Sephora México, tanto físicas como virtuales y en la página oficial de Rare por tiempo limitado.

Esta colaboración de Tajín x Rare Beauty cuenta con un set de blush y gloss:

Soft Pinch Liquid Blush en tono Chamoy

Positive Light Luminizing Lip Gloss en tono clásic

Este último tiene ingredientes para hidratar los labios desde el instante en el que se coloque como con el paso del tiempo.