En una honesta conversación con el equipo de Vanity Fair, Selena Gomez habló de lo complicado que es ser la misma persona frente a cámaras y lejos de ellas, sobre todo cuando es la mujer más seguida en Instagram.

Su fama no pasa desapercibida y su talento tampoco, pues Selena Gomez roba miradas sin proponérselo y es casi imposible no conocer parte de su vida privada.

Por lo que su romance con el rapero y productor musical Benny Blanco está en la mira de muchas personas, quienes creen que llegarán al altar y formarán una linda familia, pero esto desafortunadamente no se cumplirá del todo.

Selena Gomez -de 32 años de edad- no lo oculta, está muy enamorada de Benny Blanco. La pareja hizo pública su relación en julio de 2023, momento en que comenzaron a compartir fotografías juntos en redes sociales.

Tuvieron que pasar 5 años para que Selena Gomez volviera arriesgarse en el amor, por lo que hoy está segura de seguir disfrutándolo al lado de Benny Blanco, de 36 años de edad.

“Nunca me habían querido de esta manera. Él solo ha sido una luz, una luz total en mi vida”, dice la actriz, cantante y productora.

Inmediatamente llama a su novio “amigo” pues asegura le encanta contarle todo por lo que tal confesión incita al entrevistador a preguntarle sobre un posible matrimonio entre ambos.

Al respecto, Selena Gomez recuerda cuando Benny Blanco confesó en una entrevista que un amigo le aseguró verlo casado con la famosa; a él no le desagradó la idea.

“No puede mentir. Después de la entrevista me moría de risa. Le pregunte: ¿algo más que quieras decir?”

Inevitablemente la pregunta trajo una nueva relacionada a la posibilidad de formar una familia por lo que Selena Gomez reveló lo que nadie esperaba.

La famosa no puede tener hijos debido a problemas de salud:

“Nunca lo he dicho, pero lamentablemente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Fue algo que lamenté por mucho tiempo, no es necesariamente como lo imaginé, pensé que sucedería como le sucede a todo el mundo”

Selena Gomez