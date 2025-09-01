Esta es la nueva Barbie Día de Muertos 2025, por lo que te decimos su precio, dónde comprar y cómo se ven los nuevos Barbie y Ken de esta colección.

Aunque faltan aún unos meses para el Día de Muertos 2025, ya se revelaron los nuevos Barbie y Ken que conformarán esta nueva colección, por lo que te decimos todos los detalles.

¿Qué precio tienen la Barbie y Ken Día de Muertos 2025?

Como ya se reveló, se han dado a conocer los nuevos integrantes de Barbie Signature Día de Muertos 2025: Barbie y Ken.

Barbie y Ken de Barbie Día de Muertos 2025 (Mattel)

Ambos con rostro de catrines y trajes típicos del estado de Jalisco, se venden por un precio de 2 mil 099 pesos cada uno.

Cada uno de estos muñecos de Día de Muertos 2025 incluye:

1 base para exhibir al muñeco Barbie Signature Día de Muertos 2025

1 certificado de autenticidad de Barbie Signature Día de Muertos 2025

Barbie Día de Muertos 2025 (Mattel)

Ken de Barbie Día de Muertos 2025 (Mattel)

¿Dónde comprar la Barbie Día de Muertos 2025?

Se dio a conocer a los nuevos integrantes de la colección de Barbie Signature Día de Muertos 2025, que para este año se conforman por una Barbie y un Ken disfrazados de catrines.

Pero no solo eso, sino que para el Día de Muertos 2025, ambos muñecos de Barbie Signature Día de Muertos 2025 están vestidos con los trajes típicos de Jalisco.

Ambos muñecos de Barbie Día de Muertos 2025, podrán conseguirse en la página de Mattel Collectors y Amazon.

En el caso de México, los muñecos de Barbie Signature Día de Muertos 2025 podrán adquirirse a través de El Palacio de Hierro, tanto en tiendas físicas como en su página en línea.

Barbie Día de Muertos 2025 (El Palacio de Hierro )

Barbie Día de Muertos 2025 (El Palacio de Hierro )

Así lucen Barbie y Ken Día de Muertos 2025

Barbie lanzó su nueva colección de Día de Muertos 2025, la cual incluye una Barbie y un Ken que están caracterizados como regularmente se hacen en estas festividades mexicanas.

Ambas piezas pertenecen a la línea de Barbie Signature Día de Muertos 2025, siendo piezas de colección que celebran la tradición de México con atuendos emblemáticos.

En esta ocasión, Barbie y Ken Día de Muertos 2025, llevaban atuendos inspirados los trajes típicos del estado de Jalisco.

En el caso de Barbie Día de Muertos 2025, lleva consigo el vestido típico de Jalisco con fondo blanco y bordados de flores de cempasúchil, con franjas en tonos naranja, fucsia y dorado.

Barbie Día de Muertos 20025, cuenta con un maquillaje de catrina y cabello oscuro adornado con un tocado de flores de cempasúchil y una corona dorada.

En el caso de Ken Día de Muertos 2025, porta un traje de charro en tonos oscuros con bordados dorados en el chaleco y el pantalón y un moño rosa tradicional.

Ken Día de muertos 2025, lleva un cinturón de charro con hebilla dorada y un sombrero de ala ancha con símbolos representativos del traje jalisciense.

Al igual que la Barbie Día de Muertos 2025, el rostro de Ken cuenta con un maquillaje de catrín.

Ken de Barbie Día de Muertos 2025 (Mattel)