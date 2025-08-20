Soriana reveló su folleto de media semana con las mejores ofertas y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 21 de agosto de 2025; te damos todos los detalles y la lista de descuento.
A partir de hoy y hasta el 21 de agosto de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Soriana Mercado y Express, donde encontrarás frutas, verduras, carnes y más productos a un precio especial.
¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos y ofertas Soriana que estarán estarán disponibles desde hoy, hasta el próximo 21 de agosto de 2025.
Soriana ofertas hoy al 21 de agosto 2025: Descuentos en frutas, verduras y carnes
Soriana lanzó ofertas y promociones en una variedad de frutas y verduras de excelente calidad; esta es la lista de descuentos:
- Melón chino a 16.80 pesos el kilo
- Mango paraíso a 17.80 pesos el kilo
- Elote blanco a 9.80 pesos la pieza
- Sandía a 10.80 pesos el kilo
- Zanahoria a 15.80 pesos el kilo
- Lechuga romana a 21.80 pesos la pieza
- Pepino a 23.80 pesos el kilo
- Manzana red en bolsa a 27.80 pesos el kilo
- Aguacate hass a 29.80 pesos la malla
- Chayote sin espinas a 29.80 pesos el kilo
- Papaya a 29.80 pesos el kilo
- Manzana golden en bolsa a 35.80 pesos el kilo
- Pollo entero fresco a 38.90 pesos el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca a 198.00 pesos el kilo
- Filete de basa blanco a 74.90 pesos el kilo
- Camarón coctelero chico a 147.00 pesos el kilo
Soriana ofertas hoy al 21 de agosto 2025: Lista de descuentos en más productos
Soriana no solo tiene ofertas y descuentos en frutas y verduras, sino que ofrece más productos de despensa y más artículos; las promociones son las siguientes:
- Aceite 123 1 L a 37.90 pesos
- Atún Dolores 140 g a 20 pesos
- Sopa Maruchan a 14.50 pesos
- Chile Tajín 142 g a 38 pesos
- Harina maíz Maseca 1 kg a 19.90 pesos
- 6 pack de Yoplait a 62 pesos
- Papel higiénico Quality Day 40 rollos a 189.90 pesos
- Detergente Quality Day 7 L a 159.90 pesos
- Gel Xtreme 500 g a 44.90 pesos
- Saba buenas noches 28 piezas a 76.90 pesos
- Pan de muerto individual a 18 pesos
- Pan de muerto individual 6 piezas a 95 pesos
- Pizza grande a 99 pesos
- Rebanada de pizza + Sabritas a 50 pesos
- Torta de jamón y queso a 35 pesos