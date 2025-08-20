Soriana reveló su folleto de media semana con las mejores ofertas y precios especiales que estarán disponibles desde hoy hasta el próximo 21 de agosto de 2025; te damos todos los detalles y la lista de descuento.

A partir de hoy y hasta el 21 de agosto de 2025 podrás aprovechar estas ofertas en todas las tiendas Soriana Mercado y Express, donde encontrarás frutas, verduras, carnes y más productos a un precio especial.

¿Quieres aprovechar todas estas promociones? A continuación te mostramos la lista de descuentos y ofertas Soriana que estarán estarán disponibles desde hoy, hasta el próximo 21 de agosto de 2025.

Soriana ofertas (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Soriana ofertas hoy al 21 de agosto 2025: Descuentos en frutas, verduras y carnes

Soriana lanzó ofertas y promociones en una variedad de frutas y verduras de excelente calidad; esta es la lista de descuentos:

Melón chino a 16.80 pesos el kilo

Mango paraíso a 17.80 pesos el kilo

Elote blanco a 9.80 pesos la pieza

Sandía a 10.80 pesos el kilo

Zanahoria a 15.80 pesos el kilo

Lechuga romana a 21.80 pesos la pieza

Pepino a 23.80 pesos el kilo

Manzana red en bolsa a 27.80 pesos el kilo

Aguacate hass a 29.80 pesos la malla

Chayote sin espinas a 29.80 pesos el kilo

Papaya a 29.80 pesos el kilo

Manzana golden en bolsa a 35.80 pesos el kilo

Pollo entero fresco a 38.90 pesos el kilo

Milanesa de res pulpa blanca a 198.00 pesos el kilo

Filete de basa blanco a 74.90 pesos el kilo

Camarón coctelero chico a 147.00 pesos el kilo

Verduras y frutas (Especial)

Soriana ofertas hoy al 21 de agosto 2025: Lista de descuentos en más productos

Soriana no solo tiene ofertas y descuentos en frutas y verduras, sino que ofrece más productos de despensa y más artículos; las promociones son las siguientes: