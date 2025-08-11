¡Atención! Soriana sacó pan de muerto con 8 sabores que debes probar si buscas algo diferente.

Pese a que faltan más de dos meses para el Día de Muertos, la cadena de tiendas de autoservicio Soriana ha comenzado a vender el rico pan de temporada.

Estos son los 8 sabores de pan de muerto de Soriana

Para todos los fans del pan de muerto, Soriana tiene estos 8 sabores, cuyo precio es de tan solo 29.90 pesos:

Dulce de leche Galleta Oreo Hershey´s Kissess Bubulubu Crunch Philadelphia Blueberry Hershey´s Cookies N’ Cream Mazapán de la Rosa

Pan de muerto de sabores en Soriana (Soriana / Facebook)

Cada uno de estos panes mezcla lo mejor del pan de Día de Muertos con un relleno y coberturas de para diferentes gustos.

Por ejemplo, el pan de muerto de dulce de leche es azucarado con relleno y el cráneo de cajeta.

Mientras que el de galleta Oreo destaca porque cuenta con una cobertura de crema y chocolate. Así como con una galleta en el relleno y su parte superior.

En el caso del pan de muerto de Soriana Hershey´s Kissess, este tiene chispas de chocolate como cobertura y en cráneo.

Lo mismo con el pan Hershey´s Cookies N’ Cream que es la versión de chocolate blanco.

Por su parte, el pan de sabor Bubulubu cuenta con una cobertura de chocolate y trocitos de la golosina en su parte de arriba.

Un pan de muerto similar es el de Crunch que tiene varios trozos de chocolate para darle un toque más dulce al pan.

El Philadelphia Blueberry presenta un rico relleno de mora azul y una cobertura azucarada, como el tradicional pan de muerto.

La lista de sabores del pan de muerto del Soriana cierra con el de cobertura de Mazapán de la Rosa para quienes buscan un postre único.

Pan de muerto

¿Dónde comprar el pan de muerto de Soriana?

De acuerdo con Soriana, el pan de muerto se podrá comprar en tiendas de:

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Querétaro

Colima

Michoacán

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Estado de México

Valle de México

Zacatecas

San Luis Potosí

Igualmente, se pueden hacer pedidos en línea, mediante el sitio web de Soriana.

En ambos casos, Soriana advierte que su pan de muerto tendrá disponibilidad hasta agotar existencias.