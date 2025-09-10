En redes sociales se reveló que una nueva colección de Scooby Doo llega a Burger King México, por lo que te damos todos los detalles que se saben hasta el momento.

Pues todo indica que ya se filtraron en redes sociales algunas fotos de cómo será está nueva colección de Scooby Doo en Burger King México, por lo que te decimos cuándo llega y cómo conseguirlas.

Una nueva colección de Scooby Doo llega a Burger King México

Si eres fan de Scooby Doo, esta noticia te va a encantar, pues próximamente podrás conseguir a los personajes de esta serie animada que comenzó en 1969.

Pues a través de las redes sociales se dio a conocer la llegada de la nueva colección de Burger King México para sus menús infantiles: una de Scooby Doo y sus personajes.

Pues tras el éxito que hubo con la colección de muñecos de Naruto, la cual se acabó antes de tiempo en las sucursales, ahora llegará la de Scooby Doo.

De acuerdo a la información que se ha revelado, la colección de Scooby Doo en Burger King México llegará con un total de 6 juguetes:

Dafne

Fred

Scooby Doo

Shaggy

Velma

Elwood Crane

Scooby Doo llega a Burger King México (Burger King )

Además de estas figuras, cada una vendrá con una máscara que podrá intercambiarse entre los demás personajes.

¿Cuándo llegará Scooby Doo llega a Burger King México?

La colección de Scooby Doo en Burger King México es todo un hecho, pues ya se han filtrado las fotos de todos los juguetes que abarca esta nueva colección.

Siendo Scooby Doo la nueva colección tras el éxito que tuvieron los juguetes de Naruto en Burger King México.

Pero ¿cuándo Scooby Doo llega a Burger King México? De acuerdo a las filtraciones en redes sociales de diferentes creadores de contenido, esta colección estará disponible el próximo 15 de septiembre del 2025.