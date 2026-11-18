Ricardo Salinas Pliego se reunió este 17 de noviembre de 2026 con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella, con motivo de la inversión de Italika en Colombia.
No les quería decir a que vine a Colombia porque era sorpresa, pero vine a invertir y aprender de un gran amigo Abelardo de la Espriella.Ricardo Salinas Pliego, empresario
En sus redes sociales, el empresario mexicano explicó que su reunión era una “sorpresa” y que su visita tenía como objetivo explorar oportunidades de inversión y fortalecer la amistad con el mandatario.
Por su parte, De la Espriella también se refirió a su reunión con Salinas Pliego, en la cual pudo conversar sobre su visión empresarial y las oportunidades de inversión en Colombia.
Inversión de Italika creará mil empleos en Colombia
También en redes sociales, Abelardo de la Espriella, señaló que la inversión de Italika en su país implica proyectos para ensamblar motocicletas en Colombia.
De acuerdo con el mandatario, la inversión permitirá generar cerca de mil empleos y traerá más oportunidades a los colombianos con esta nueva fuente de ingresos.
De la Espriella aseguró que, con la inversión, Colombia “recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades”.
La decisión de Ricardo Salinas Pliego de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto.¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro!¡Firme por la Patria!¡Viva Cristo Rey!Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Salinas Pliego va por 200 tiendas para motos y préstamos en Colombia
En su mensaje, Salinas Pliego precisó que el plan de negocios no se limitará a la línea de ensamblaje de motos, sino que incluirá una red de distribución y servicios financieros en el país.
“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”, señaló el empresario.