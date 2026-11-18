Ricardo Salinas Pliego se reunió este 17 de noviembre de 2026 con el presidente colombiano Abelardo De la Espriella, con motivo de la inversión de Italika en Colombia.

No les quería decir a que vine a Colombia porque era sorpresa, pero vine a invertir y aprender de un gran amigo Abelardo de la Espriella. Ricardo Salinas Pliego, empresario

En sus redes sociales, el empresario mexicano explicó que su reunión era una “sorpresa” y que su visita tenía como objetivo explorar oportunidades de inversión y fortalecer la amistad con el mandatario.

Salinas Pliego se reúne con De la Espriella (Captura de pantalla )

Por su parte, De la Espriella también se refirió a su reunión con Salinas Pliego, en la cual pudo conversar sobre su visión empresarial y las oportunidades de inversión en Colombia.

Inversión de Italika creará mil empleos en Colombia

También en redes sociales, Abelardo de la Espriella, señaló que la inversión de Italika en su país implica proyectos para ensamblar motocicletas en Colombia.

De acuerdo con el mandatario, la inversión permitirá generar cerca de mil empleos y traerá más oportunidades a los colombianos con esta nueva fuente de ingresos.

De la Espriella aseguró que, con la inversión, Colombia “recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades”.

La decisión de Ricardo Salinas Pliego de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto.¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro!¡Firme por la Patria!¡Viva Cristo Rey! Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

¡BUENAS NOTICIAS PARA BARRANQUILLA Y PARA COLOMBIA! 🇨🇴



Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano don @RicardoBSalinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión.@RicardoBSalinas le apuesta a… pic.twitter.com/DxYY12eFjx — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

Salinas Pliego va por 200 tiendas para motos y préstamos en Colombia

En su mensaje, Salinas Pliego precisó que el plan de negocios no se limitará a la línea de ensamblaje de motos, sino que incluirá una red de distribución y servicios financieros en el país.

“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer un ensamblador aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”, señaló el empresario.