Alejandro Valenzuela del Río es el CEO de Banco Azteca y tiene planes ambiciosos para el futuro.

Banco Azteca es una de las identidades bancarias con más sucursales en México y es propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

Ahora esta banco busca una digitalización en medio de su renovación tras varios cambios en las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

¿Quién es Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca? con ambiciosos planes

En entrevista con En Concreto, Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca reveló que desde este banco buscan que sus usuarios utilicen cada vez más la aplicación que hasta 2023 ya tenía 20 millones de usuarios activos.

Es por eso que parte de sus ambiciosos planes componen invitar a los clientes de Banco Azteca a sumarse a la aplicación mientras están formados en la fila del banco para poder agilizar sus trámites.

Otros de los ambiciosos proyectos que tenía en mano era la integración de la mujer en ABM, así como el neoshoring, el cuál sigue siendo atractivo para algunas empresas en el extranjero.

¿Cuántos años tiene Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca?

Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca nació un 16 de agosto en la Ciudad de México (CDMX), sin embargo en internet no se indica su fecha de nacimiento completa por lo que se desconoce su edad.

¿Cuál es su signo zodiacal Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca? con ambiciosos planes

Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca cumpleaños el 16 de agosto, de acuerdo con el calendario astrológico las personas que nacieron en esa fecha son de signo zodiacal Leo, que se caracterizan por ser entusiastas, creativos y comprensivos.

¿Tiene esposa Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca?

De la vida persona de Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca no hay datos público sin embargo en sus fotografías no tiene ningún anillo que indique si está casado o no.

¿Tiene hijos Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca? con ambiciosos planes

Tampoco hay información de si Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca tienen hijos pero en su página de internet asegura que disfruta de la convivencia familiar.

¿Qué estudió Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca?

De acuerdo con la página personal de Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca, él estudió Economía en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), y también tiene el grado de doctor en Administración, por la Universidad de París.

¿En qué ha trabajado Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca? con ambiciosos planes

De su trayectoria profesional, Alejandro Valenzuela del Río, CEO de Banco Azteca comparte que ha formado su carrera tanto en el sector público como en el privado con cargos como: