Debido a que en las últimas horas han corrido fuertes rumores de compra por parte de una marca asiática, las acciones de Puma se han disparado en los mercados.

Se trata de la empresa china de ropa deportiva, Anta Sports Products, de la que se dice, estaría muy interesada en comprar Puma, la popular firma alemana del mismo sector.

Acciones de Puma se disparan por rumores de compra de marca asiática

El jueves 27 de noviembre, las acciones de Puma se dispararon luego de que la agencia Bloomberg reportó que la marca asiática de ropa deportiva, Anta Sports Products, está interesada en comprarla.

Por el rumor en el que se indica que la empresa china analizan una posible compra y ya trabaja con un asesor para evaluar una oferta, las acciones de Puma se han elevado cerca del 15%.

Sin embargo, el rumor que ha tomado fuerza en las últimas horas establece que no solo es Anta Sports Products , sino otras marcas asiáticas las que se sumarían a la puja por la empresa alemana:

Li Ning Co de China

Asics Corp de Japón

A pesar de ello, la información que circula sobre la posibilidad de compra refiere que quien estaría más adelantada en el proceso y presentaría la primera oferta formal, es Anta Sports Products.

Cabe destacar que si bien las acciones de Puma se han elevado de forma considerable en las últimas horas, a lo largo del año ha sufrido una estrepitosa caída acumulada de más del 50%.

Puma (Pexels)

Anta Sports Products, la marca asiática que compraría Puma

La información sobre los supuestos intereses de Anta Sports Products por comprar Puma, establece incluso que también se aliaría con una firma de capital privado para concretar la adquisición.

Sobre ello, el reporte de Bloomberg señala que la marca asiática que estría más adelantada en el proceso, ha efectuado acciones similares para comprar otras marcas en el pasado:

Fila

Jack Wolfskin

FountainVest Partners

Amer Sports, dueña de Salomon y Arc’teryx.

No obstante, a diferencia de las operaciones previas, también se prevé que la marca asiática enfrente mayores complicaciones con Puma por lo que diga la familia francesa Pinault, dueña del 29%.