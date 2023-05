Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, se dijo inseguro por el estreno de ¡Que viva México! en la plataforma de Netflix. La película del director Luis Estrada logró posicionarse en el Top 10 de lo más visto en el país.

“Qué viva México” de Luis Estrada puso en el foco al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el director denunció que el Gobierno de México censuró la película al negar su financiamiento, por lo que amenazó con demandar.

“¡Que viva México! fue la única película donde no pude encontrar la manera de que el estado me apoyara. Cinco veces lo sometí al ministerio de Cultura y las cinco veces, por los pretextos más ridículos, me dijeron “No. No, no, no, no”. Cinco veces. Y ahora los voy a demandar y va a ser un escándalo mayúsculo en este país, porque lo que hicieron fue asegurarse de que esta película no saliera en este sexenio”. Luis Estrada

En ese contexto se dieron los cuestionamiento de Ricardo Salinas Pliego, quien aún no tiene claro si vale la pena o no ver ¡Que viva México! en Netflix. Lo que es seguro es que el presidente de TV Azteca no optó por ir al cine.

Luis Estrada: La película “Qué viva México” no recibió apoyo del Estado y va a demandar (Tomada de video)

Ricardo Salinas Pliego no sabe si ¡Que viva México! alegrará su fin de semana

Ricardo Salinas Pliego aún no sabe si ¡Que viva México! sea una buena manera de pasar el fin de semana, por eso le preguntó a sus seguidores lo que opinan de la película de Luis Estrada; el tiempo vale oro para el presidente de TV Azteca.

“¿Me la recomiendan para el fin de semana o no?”, preguntó en Twitter. Sin embargo, el fundador de Grupo Salinas no obtuvo claridad sobre su cuestionamiento, pues las opiniones de los usuarios de la red social fueron divididas.

“Es tan larga, lenta y mala que parece deuda en Elektra… ¡No lo haga! La peor película en la historia del cine mexicano…”, le contestó alguien. “Es palomera, su mayor defecto es que es muy larga”, agregó otra persona.

“La verdad esta lenta al principio, pero ilustra muchas cosas que usted ventila por aquí. Sí la recomiendo”, le respondió un fiel seguidor. “Muy buena película, refleja muy bien a los gobiernícolas actuales”, añadió otro usuario en ese sentido.

¡Que viva México! llegó a Netflix el 11 de mayo de 2023.

¡Que viva México! (Bandidos Films)

¿De qué trata ¡Que viva México!?

¡Que viva México! de Luis Estrada cuenta la historia de Pancho (Alfonso Herrera), un hombre de bajos recursos económicos que logró ascender en la escala social y ahora vive en Paradise Hills Riverdale Santa Fe con su esposa (Ana de la Reguera).

Sin embargo, el cobro de una herencia lo obliga a visitar de nuevo La Prosperidad, el pueblo que lo vio nacer y donde aún se encuentra gran parte de su familia, a quienes olvidó y abandonó, pues no los ha visitado en muchos años.

La producción de Luis Estrada (así como el resto de sus películas) se caracteriza por su crítica social y hacia el gobierno de AMLO. Son muchas las referencias a la 4T, pero la conclusión es que este gobierno es muy parecido a los anteriores.

Sin embargo, más allá de opiniones simplistas, algunos miembros de la crítica cuestionaron el discurso de ¡Que viva México!, tal es el caso Alonso Díaz de la Vega, crítico de cine de Gatopardo, quien dijo lo siguiente:

“El imaginario de Estrada se ha expresado mediante estereotipos, pero lo que antes fue una obediencia ambigua a frases que uno espera del tío reaccionario en una fiesta, se ha convertido en una película de tres horas cuya argumentación es casi tan ofensiva por su pobreza estética como por su racismo, clasismo y transfobia. En otras palabras, Estrada siempre ha golpeado al poder político, aunque no por eso ha evitado caricaturizar a los pobres; sin embargo en ¡Que viva México! parece ponerse del lado del poder económico para encontrar en los miembros más vulnerables de la sociedad una metáfora en contra del gobierno que dice representarlos”. Alonso Díaz de la Vega

También simpatizantes de la 4T mostraron su rechazo abierto por la película de Luis Estrada, como sucedió con Monero Hernández (José Hernández), quien explicó porque no le gustó ¡Que viva México! en sus redes sociales:

“Si algo me parece valioso de la 4T es la gente y estoy convencido de que sí hay una revolución de las conciencias entre la gente. La película niega todo eso. Su premisa es que los mexicanos no tienen remedio y que todos, absolutamente todos son unos oportunistas, convenencieros y ojetes, y que los pobres, aparte de oportunistas, convenencieros y ojetes, son unos huevones y mantenidos. Todos. Y yo no podía hacer el cartel de una película que sostiene algo en lo que no creo de ninguna manera”. Monero Hernández